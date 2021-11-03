Внутренне перемещенные лица смогут оформить помощь на покрытие расходов на проживание через “Дію” – Кабмин

“Для получения услуги больше не нужно будет повторно предоставлять справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, ведь это будет происходить благодаря синхронизации портала “Дія” с информационными системами Минсоцполитики”, – сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

По его словам, решение “избавит тысячи людей от необходимости тратить свое время на очереди в кабинетах и лишние бюрократические процедуры”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По состоянию на 6 июля 2021 года в Украине состоят на учете 1 млн 474 тыс. внутренне перемещенных лиц.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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