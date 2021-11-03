Зеленский 4 ноября посетит заседание парламента. В четверг Рада рассмотрит кадровые назначения в Кабмине

“Завтра ждем президента в 10.00 в Верховной Раде”, – написал Гетманцев.

В четверг Рада рассмотрит ряд кадровых назначений в Кабмине Украины, отметил 3 ноября в Telegram представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

В частности, о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины, Ирины Верещук – вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Юлии Свириденко – первым вице-премьером – министром экономики Украины.

Контекст:

Верховная Рада 3 ноября отправила в отставку пятерых членов правительства: вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резникова, министра обороны Андрея Тарана, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Абрамовский подал в отставку 19 октября, Уруский и Резников – 1 ноября. На следующий день заявления об отставке написали Любченко и Таран.

Фракция “Слуга народа” на заседании 1 ноября поддержала кандидатуру главы подкомитета по государственной безопасности и обороне, нардепа Верещук на пост вице-премьер-министра – главы Минреинтеграции, а Резникова – на пост министра обороны.

Кроме того, “Слуга народа” обсудила кандидатуру главы Государственной таможенной службы Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а замглавы Офиса президента Свириденко – первым вице-премьером – министром экономики, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

3 ноября Кабмин Украины назначил Руслана Стрельца временно исполняющего обязанности министра экологии, до этого он занимал должность замминистра.

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