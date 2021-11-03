Рада 4 ноября рассмотрит назначение четырех кандидатов на должности министров

Рада рассмотрит представление президента Владимира Зеленского о назначении экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны.

Также парламент рассмотрит представления премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении замглавы Офиса президента Юлии Свириденко вице-премьер-министром – министром экономики Украины; нардепа от “Слуги народа” Ирины Верещук – вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Контекст:

3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Олега Уруского с поста вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, Алексея Резникова – с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Андрея Тарана – с поста министра обороны.

Резникова планируют назначить министром обороны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуры Верещук, Рябикина и Свириденко 3 ноября. Кандидатуру Резникова на пост министра обороны внес президент.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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