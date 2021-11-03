 

В Южнопортовом районе завершается капремонт дома с элементами советского неоклассицизма

03.11.2021, 21:06, Разное
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Столичная программа модернизации жилого фонда весьма масштабна. Рано или поздно капитальный ремонт проводится во всех зданиях, ведь власти заботятся о комфорте жителей города. Например, в прошлом году были выделены дополнительные средства на восстановление исторического портрета жилых домов-памятников.

В Южнопортовом районе завершается капитальный ремонт жилого здания, построенного в 1958 году. Речь идет о 10-этажном П-образном здании с элементами советского неоклассицизма, которое находится на Шарикоподшипниковой улице (дом 40). Первый этаж дома отделан рустовкой, по периметру расположены декоративные пояса и венчающий карниз. Стены – из керамических блоков светло-желтого цвета.

Во время ремонта наружной части здания было уделено особое внимание. Фасад очистили от старых слоев краски и обработали противогрибковым составом, отремонтировали кирпичную кладку. Стены и декоративные элементы окрашены составами с повышенной стойкостью к любым погодным условиям.

Кроме того, специалисты заменили сети электроснабжения, системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, смонтировали теплоизоляционные трубки во избежание теплопотери и образования конденсата на магистралях горячего и холодного водоснабжения, а также отремонтировали крышу дома и подвалы.

Ремонтные работы будут завершены до конца осени. Сейчас здесь приводят в порядок подъезды.

Говоря о развитии Южнопортового района, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” построены два детских сада, торговый центр “Мозаика”, открыты каток с искусственным льдом, автодорожный путепровод и станция “Дубровка” Московского центрального кольца, благоустроены скверы, порядка 150 дворов и территории двух школ. Кроме того, здесь отреставрированы станции метро “Кожуховская”, “Дубровка” и “Пролетарская”.

Ранее сообщалось, что на Красной Пресне отремонтировали фасады четырех зданий. Работы проходили в рамках комплексного благоустройства. Стены были очищены от пыли, загрязнений и наслоений краски, обработаны антисептическим составом. Трещины заделали, зашпаклевали и загрунтовали.



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