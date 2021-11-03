Там, за блокпостами

Севастополь на три дня отгородился от РФ из-за коронавируса, запретив въезд и выезд из города без QR-кода. Как выглядел эксперимент, который наверняка еще повторится?

Начало локдауна выдалось солнечным, сухим и безветренным. Как бабье лето, только ярче — деревья в осенних сполохах, виноградники в багровых и желтых разводах. Время для прогулок на природе, но на дорогах — пусто. Обычно в выходные на всех развязках Севастополя пробки, а тут — тишина.

Еще в полночь 30 октября на подъездах к городу развернули восемь блокпостов: так город-герой выставил заслон туристам, решившим провести внеплановые выходные в Крыму. Чтобы попасть в Севастополь или выехать из него, нужно было предъявить QR-код, свидетельствующий о прохождении полного курса вакцинации либо о недавно перенесенном коронавирусе. Ни медотвод, ни наличие антител проверяющих не интересовали.

Как работали эти меры? И что происходило внутри закрытого периметра?

Проверка на блокпосте на подъезде к Севастополю со стороны Южного берега Крыма. Фото: Екатерина Резникова

Дырявый щит

В первый день локдауна, 30 октября, на железнодорожном вокзале Севастополя поймали семерых непривитых: пять человек сняли с утреннего поезда, прибывшего из Санкт-Петербурга, еще двоих — с пригородных электричек. В сопровождении полиции их отвели к билетным кассам и отпустили лишь после покупки обратных билетов.

На автомобильных постах за два дня развернули больше 320 машин. Причем около 60 ехали не в Севастополь, а из него. Об этом «Новой газете» рассказал глава общественной организации «Блокпост Севастополь» Иван Крыжановский. Его люди вместе с казаками и полицией круглосуточно дежурят на подъездах к городу.

— Если у человека нет документов и он севастополец, мы его не выпускаем, — решительно говорит Крыжановский.

— И как реагируют?

— А как бы вы отреагировали, если бы собрались на шашлыки?

Подъезжаю к первому посту на дороге у села Терновка. Машин нет, обе полосы свободны. Открываю окно, пожилой гражданин в камуфляже мельком смотрит сертификат на экране смартфона.

— Документы проверять не будете?

— Так то ж на выезд! — удивляется он. — На выезд мы выпускаем всех. А вот при въезде, если у вас документов не будет, вас развернут.

Правда, на въезде проверка тоже оказывается формальной: пожилой казак в кумачовой кубанке лишь спрашивает: «Код есть?» И тут же командует: «Проезжайте!»

О том, что коды проверяют поверхностно, пишут и в соцсетях. «Интернет плохой, — пожимают плечами контролеры. — Коды не грузятся». Правда, на двух постах у меня все-таки сканируют QR и проверяют документы.

При мне казаки останавливают рейсовый автобус. Внутрь заходят двое, один идет по салону, второй говорит с водителем. Через две-три минуты выходят: нарушителей нет.

«Люди думают, пересидят»

Автовокзал в Севастополе будто вымер: у касс пусто, на перроне у автобусов — всего пара человек.

При покупке билетов QR-код не спрашивают, но что делать, если будет проверка, в кассе не знают. «Мы только продаем, остальное — не наше дело», — отрезает кассир.

Водители непривычно пустых автобусов говорят, что у них за выходные пассажиров без QR не было. Шофер автобуса «Бахчисарай–Севастополь» признается: пару «несертифициронных» в субботу на блокпосте поймали, но высаживать не стали, обошлись предупреждением.

«Подходит любая бумажка — QR-код, справка из поликлиники — лишь бы что-нибудь было, — объясняет он. — Я сам сначала испугался, хотел официальную бумагу с «Госуслуг» распечатать, но потом начальство сказало, это тоже подойдет», — показывает он видавшую виды ксерокопию печатного сертификата, что выдавали в Севастополе в самом начале прививочной кампании.

Водители признают, что трафик между городами Крыма и Севастополем упал в разы. «Раньше я двадцать–тридцать человек [из Севастополя] забирал, а сегодня два-три всего поедет, — говорит водитель бахчисарайского маршрута. — Люди как думают: всего неделя самоизоляции, пересижу. Но карантин продлят, я уверен».

«Зачем бурду колоть?»

«Это все нужно, только чтобы принудить нас, севастопольцев, привиться. Но мы не сдадимся», — пишет в комментариях к новости о блокпостах жительница Севастополя, и ее реплика тут же набирает десятки лайков.

Севастополь вакцинироваться не спешит. По словам губернатора города Михаила Развожаева, в городе привились 140 тысяч человек, после чего кампания практически остановилась.

Мобильный прививочный пункт на площади Нахимова. Фото: Екатерина Резникова

На площади Нахимова у передвижного прививочного пункта в воскресенье — около 40 человек. Ждать своей очереди приходится порядка четырех часов. А вот в прививочном пункте торгового центра «Муссон» пациентов всего десять. И лишь один из них говорит, что пришел на ревакцинацию. Остальные — впервые и не привились бы, если бы не работа.

«Я по работе вынужден ездить по всему Крыму, — говорит молодой гражданин в очереди, — плюс у меня ребенку три месяца. [Если бы не ввели блокпосты] не стал был прививаться. Нет доверия к нашим вакцинам. Если бы это Pfizer какой-нибудь был…

Очередь на вакцинацию в Севастополе похожа на стихийный сход антипрививочников. Говорить о своих убеждениях открыто люди стесняются, но прямо заявляют: их вынудили сюда прийти.

«На работе потребовали привиться до 8 ноября, — рассказывает жительница города Юлия. — Если нет хотя бы первой дозы вакцины, сказали даже не появляться. Если бы не работа, не прививалась бы. Почему? Это же неизученный, неиспытанный препарат!»

«Зачем всякую бурду в себя лить?» — почти шепчет молодая гражданка рядом. Спрашиваю, почему же она пришла: «Выхода нет, трудоустроена официально. Еще у нас на работе говорят, что скоро в магазин без кода не войдешь…» — отвечает она.

«Врачи — мои герои»

Жительница Севастополя Надежда в октябре болела коронавирусом и лежала в инфекционной больнице Севастополя с двусторонней пневмонией.

«Из пятнадцати человек, с которыми я успела полежать в одной палате, привитых было всего трое. Двое болели совсем легко — выписались раньше меня, а одной женщине стало хуже, ее перевели в более тяжелое отделение. Когда врачи узнавали, что человек привит, у них явное облегчение на лицах было. Но я не могу утверждать, это мои личные наблюдения».

Сама Надежда привиться не успела: сначала долго лечилась от аллергии, потом дважды болела бронхитом. Из-за того, что ей пришлось все лето ходить по врачам, гражданка уверена: четвертая волна в Крыму — не миф.

«Первый раз я заболела в июне, испугалась, вдруг ковид, пошла сразу в поликлинику, в кабинет неотложной помощи, а там вообще нет людей. Второй раз в августе заболела, пошла сдавать тест — в очереди пять-шесть человек. А в октябре пришла — у кабинета уже десять-двенадцать человек. Я два часа прождала и в этот день к врачу не попала, пришлось наутро еще раз идти», — рассказывает она.

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После того как Надежда получила положительный результат теста, ей стало хуже. В последующие дни она дважды вызывала скорую и, не дождавшись врача, отменяла вызов. Медики приехали лишь на третий раз, когда женщине было уже трудно дышать, и увезли ее в больницу.

В стационаре, несмотря на загруженность, врачи были к ней очень внимательны, рассказывает женщина. Медперсонал по пять раз в день мерил больным температуру, сатурацию, давление. «Врачи — мои герои, — говорит она. — Неизвестно, когда они отдыхают вообще. Мой лечащий врач уходила с работы в одиннадцать ночи, а приходила к семи утра. И так каждый день».

Блокпост. Фото: Екатерина Резникова

Врачей в Севастополе не хватает, а те, что есть, — вынуждены мириться с серьезными переработками. Каждый день в Севастополе фиксируется уже около 350 новых случаев заболевания. Коечный фонд — около 1200 мест — занят на 95%.

По данным горздрава, на дому от коронавируса лечится около 4000 человек, из них 500 — дети. Участковые терапевты и педиатры вынуждены работать на приемах по 12 часов, за это время они осматривают десятки пациентов. Каждый день колл-центры поликлиник фиксируют 50 и более вызовов врача на дом. Естественно, прийти к каждому возможности нет.

Недавно вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин обратился к медикам из других регионов, специалистам частных медицинских центров и врачам-пенсионерам с просьбой помочь Севастополю в борьбе с коронавирусом. В «красных зонах» севастопольских больниц не хватает 47 врачей, 59 медсестер, 69 санитаров. Нет терапевтов, рентгенологов, инфекционистов, педиатров, анестезиологов.

Скорая не справляется с потоком вызовов: 720 вызовов в сутки на 19 бригад — такие цифры приводил в октябре местный ОНФ.

Недавно общественная организация «Наш Севастополь» обнародовала журнал вызовов скорой (без личных данных пациентов), из которого видно, что одни и те же бригады ездят на вызовы к пациентам с ковидом и без. А еще эксперты ОНФ отмечали, что среди медиков скорой помощи и инфекционной больницы — самый низкий процент вакцинированных. Правда, врачи из ковидариев говорят, что без прививки в «красную зону» не пускают.

Несмотря на рост заболеваемости, в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил о прекращении работы блокпостов. «Достигнут тот эффект, который был необходим, — снижение туристического потока. Сейчас в большей степени посты приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю сегодня работу блокпостов завершить».

В самом городе такое решение связывают с ожидаемым визитом на День народного единства президента РФ Владимира Путина. Свободу передвижения севастопольцам он, кажется, уже подарил. Поможет ли глава государства своим присутствием избавить город от коронавируса?

Екатерина Резникова

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