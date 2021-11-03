Мнение: СССР – родина нищих



Бездомные в СССР

Максим Авербух (одно время был популярным блогером в ЖЖ, сейчас, как и многие, затерялся в ФБ) выдал отличную запись об СССР, которая разбивает многие мифы и очень многое объясняет. В каком-то смысле его статья – это тоже в чистом виде “оскорбление чувств верующих”. Верующих в СССР, “великий и могучий”. Хотя он всего лишь раскрывает простую правду – что население великого и могучего было очень бедным. И даже бездомных в нем было (позор Валентину Зорину, обозревателю “Международной панорамы”!) вдвое больше, чем сейчас в США.

Обидно, да.

“СССР

1. Обратил внимание на интересный момент – чем больше СССР уделял внимания (а начал он это делать только после смерти сталина) уровню и качеству жизни населения, тем ниже были темпы экономического роста в стране. Т.е. в социалистической экономике затраты на население вычитают, а не прибавляют. Т.е. по факту ее цель вовсе не в росте уровня жизни населения. Причем тут не помог даже мощный допинг в виде роста экспортной выручки от увеличения физического экспорта нефти и газа и роста цен на них в 1970-е.

2. СССР совершил совершенно осознанный акт суицида в начале 1970-х гг, отказавшись от косыгинской реформы, а с ней – от роста производительности труда. Руководство СССР сознательно выбрало загнивание и последующий крах – альтернативой была полная смена экономического строя. А вслед за базисом – как учит марксизм – меняется и надстройка в виде партии и власти. Политбюро осознанно убило страну. Потому что не представляло куда в рамках социалистического хозяйства деть десятки миллионов высвобождающихся в ходе экономической реформы рабочих рук – как показала практика речь минимум о 40% занятых. Китаю было проще – он шел от худшего к лучшему, от деревни к городу.

3. Вряд ли вы знаете, но в реальности СССР представлял из себя следующее:

– заново ввел рабство в 1930 и отменила его только в 1973году с ростом цены нефти, когда один ресурс заменил другой, дорогая нефть и газ заменили рабский труд, без этого скорее всего сельское население так бы и осталось наполовину закрепощенным. Полностью изжито второе крепостное право было с раздачей последних паспортов на селе только в 1989 году.

– в СССР официально не было бездомных, зато была ст. о наказании 2 годами лишения свободы за бродяжничество и 4 годами – при рецедиве. Статью ввели в 1960 и отменили в 1991г. И уже в 1992г., через несколько месяцев после краха СССР, в РФ насчитали почти 1 млн бездомных. Т.е. по факту только в РСФСР насчитывалось около 1 млн. бездомных (это вдвое больше чем сейчас в США)

– в 1965 году ЦНИЭИ Госплана РСФСР докладывал Политбюро, что после опроделения прожиточного минимума на члена семьи в 40руб, а уровня достатка в 65руб/месяц:

39,22% являются нищими,

34,3% – бедными.

Т.е. через 50 лет после революции 73,50% населения СССР было бедными и нищими

– в 1988 году Госкомстат СССР впервые официально рассчитал прожиточный минимум, установив его в 78 рублей на человека – и оказалось что 14,5% населения СССР являются нищими.

В 1989г. Госкомстат СССР повысил прожиточный минимум до 90 рублей – и нищих в СССР стало уже 25%. После “павловской реформы цен” 1991 года доходы ниже прожиточного минимума – а это именно нищета, а не бедность – имело уже 90% населения СССР.

Т.е. по сути минимально пригодным для жизни СССР был в течении всего 20 лет – с конца 1960х по конец 1980х.

В части уровня жизни народа у СССР было всего 2 (два) достижения:

– переселение большей части населения в отдельные квартиры в 1956-1990гг.

– с конца 1960х по конец 1980х СССР был просто бедной, а не нищей страной” (МАКСИМ АВЕРБУХ).

Не, ну а вы думаете – почему народ поддержал Перестройку, а крах СССРа встретил абсолютно равнодушно или даже с энтузиазмом? Лучше жить хотели, только и всего.

Я бы только добавил к выводам Максима одну тонкость: то, что он подметил – что в СССР затраты на благосостояние населения вели не к увеличению, а к снижению темпов экономического роста – это была особенность не только СССР, а СОЦИАЛИЗМА как такового. А поскольку в настоящий момент уже не одна несчастная наша страна, а уже весь мир (во главе с Европой, но и США не отстают) постепенно и все более явно вползает в социализм – как высшую и окончательную стадию капитализма, всё точно по Марксу (без Ленина!) – то и во всем мире мы сейчас с неоправданным удивлением видим ту же тенденцию: гораздо быстрее сориентировавшиеся правящие круги уже откровенно начинают топить за отказ от “поддержания благосостояния масс”, за постепенный отказ от всех “достижений рыночной экономики” в виде собственных квартир и домов у большей части населения, отопления, личных авто, обжорства в виде поедания мясных изделий и т.п. Социализм неизбежен. Это финал. За ним, правда, не коммунизм, а хаос и распад цивилизации.