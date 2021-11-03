 

Мнение: Американские пираты в Оманском заливе

03.11.2021, 20:56, Разное
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Корпус Стражей Исламской Революции сообщает, что смог предотвратить акт морского пиратства со стороны США.
Американцы под предлогом "соблюдения санкционного режима" пытались захватить танкер с иранской нефтью в Оманском заливе.

Американские катера пытались силой "отконвоировать" танкер к точке рандеву с другим танкером, на который они намеревались перекачать груз и увезти в неизвестном направлении. Выдвинувшиеся к месту нападения скоростные катера КСИР отогнали американцев, высадили десант на захваченное судно и отконвоировали танкер в иранские территориальные воды, покуда за ними гнались американские корабли и вертолеты. Преследование иранского конвоя продолжалось вплоть до иранских территориальных вод, но повторно захватить танкер США не удалось, так как по мере развития событий в районе танкера появилось большое кол-во катеров КСИР, вертолетов и ударных дронов.
В настоящий момент танкер со спасенной нефтью находится в районе порта Бандар-Аббас.

Выложенное иранцами видео https://twitter.com/Marwa__Osman/status/1455859841407332356

Можно ожидать дальнейшего обострения танкерной войны в регионе. Данная провокация безусловно снижает вероятность каких-либо успехов на переговорах по ядерной сделке.

КСИР заявил, что проведена успешная операция против американских пиратов и что Иран готов любыми средствами, в том числе и силовыми, защищать свои интересы.

Источник: Colonel Cassad



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