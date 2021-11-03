 

С 7 ноября пассажиров московского метро обяжут надевать бахилы

03.11.2021, 20:51, Разное
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Правительство Москвы опубликовало информацию об усилении мер по противодействию коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

C 7 ноября этого года жители Москвы, помимо ношения медицинской маски и одноразовых перчаток, обязаны надевать бахилы на обувь перед тем, как зайти в метрополитен. В противном случае пассажиру грозит штраф. В мэрии также заверили, что на каждой станции метро появится автомат с одноразовыми бахилами.

«Есть только два эффективных оружия против эпидемии — лучшая в мире вакцина «Спутник V» и жёсткие санитарные ограничения. Темпы вакцинации у нас, скажем так, слабые, а существующие карантинные меры уже недостаточны из-за появления новых штаммов вируса, которые способны приспосабливаться к новым для них условиям. Поэтому было решено добавить к существующему масочно-пертаточному режиму ещё и обязательное ношение бахил в общественном транспорте. Пока только в пилотном режиме обязательно будет для метро, но позже будем строго следить и в московских автобусах и троллейбусах», — заявил мэр столицы.

Штраф за отсутствие бахил на ногах будет таким же, как и за отсутствие масок — 5000 рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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