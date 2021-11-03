Представлен новый смартфон для пожилых людей Hisense F60

По мнению экспертов, новый смартфон Hisense F60, предназначенный специально для пожилых людей, радикально отличается от предшественников, которые выпускались для данной категории пользователей. Ранее производители пытались дать в руки пенсионерам что-нибудь попроще.

В новой модели установлен восьмиядерный процессор, а емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что обеспечивает длительный период автономной работы при значительных затратах энергии.

Но вместо того, чтобы весь ресурс направить, например, на поддержку видеоигр, разработчики обеспечили надежную систему безопасности и контроль за состоянием здоровья пользователя. В частности, предусмотрен датчик ЧСС и другие весьма полезные модули.