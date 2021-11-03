 

Представлен новый смартфон для пожилых людей Hisense F60

03.11.2021, 20:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По мнению экспертов, новый смартфон Hisense F60, предназначенный специально для пожилых людей, радикально отличается от предшественников, которые выпускались для данной категории пользователей. Ранее производители пытались дать в руки пенсионерам что-нибудь попроще.

В новой модели установлен восьмиядерный процессор, а емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что обеспечивает длительный период автономной работы при значительных затратах энергии.

Но вместо того, чтобы весь ресурс направить, например, на поддержку видеоигр, разработчики обеспечили надежную систему безопасности и контроль за состоянием здоровья пользователя. В частности, предусмотрен датчик ЧСС и другие весьма полезные модули.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Володин осудил избирательность новых правил YouTube в отношении критики выборов

19.12 / В Минсоцполитики Украины рассказали, собираются ли повышать пенсионный возраст

20.01 / В школах анонсировано появление связанной с воспитанием новой должности

31.07 / Каменских рассказала о долгожданном для нее и Потапа событии

28.02 / Ученые объяснили, чем Галилей не угодил церкви

15.09 / В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

18.08 / Канада не планирует признавать власть “Талибана” в Афганистане – Трюдо

14.12 / Во Владивостоке установили первые 40 контейнеров для раздельного сбора мусора

31.08 / Российские военные установили рекорд в стрельбе залпом на АрМИ-2020

22.09 / Если Россия хочет воду для Крыма, она должна попросить ее и признать себя оккупантом – Кислица

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика