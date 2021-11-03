 

Windows 11 создает тысячи пустых папок

03.11.2021, 20:48, Новости дня
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Со временем любая версия операционной системы Windows проявляла свои недостатки. Вот и свежеиспеченная одиннадцатая Windows дает пищу для кривотолков. Как стало известно, она так же, как и «десятка» создает зачем-то тысячи пустых папок.

По словам специалистов, к этому приводит одна из ошибок в алгоритме. О пустых папках первыми сообщили в тематическом блоге gHacks. Их заметили в подразделе Local, который является частью AppData.

Количество замеченных пустых папок на разных компьютерах неодинаково. Иногда оно исчисляется десятками, иногда сотнями, а в отдельных случаях – даже тысячами. Кстати, иногда они создаются в скрытом режиме, а потому обнаружить их не так-то просто, говорят специалисты.



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