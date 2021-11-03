Мнение: Доказательное образование, предмет «социализация» и суперприложение для учителей

1. Новые лекарства тестируют на контрольных группах. Сто человек получают лекарство, сто человек пустышку, потом сравнивают результаты. Это называется «доказательная медицина». Так вот, оказывается, есть и доказательное образование. Когда детей учат определённым образом не потому, что так деды учили, а потому, что провели сравнительный тест и выяснили, что этот конкретный способ обучения работает лучше, чем другие:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Доказательное_образование

Любопытно, какова сравнительная эффективность занятий с нормальным репетитором по сравнению с учёбой в стандартном классе на 30 человек? Я полагаю, разница по скорости будет в 5-10 раз. Также интересно узнать корреляцию между изучением строения паука-крестовика в пятом классе и успехами во взрослой жизни. Подозреваю, корреляция будет отрицательной.

2. Читатель на Дзене предлагает перелопатить школьную программу в сторону большей практичности:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/chto-vskryla-vosmiletniaia-vunderkind-6176634e30e2c82f21790e7d#comment_970967763

Социальные навыки, которые дает школа – вещь критически необходимая для успешной жизни, но к самому школьному обучению они имеют косвенное отношение.

Сама школьная программа <…> перегружена совершенно излишней информацией. Собственно, пример с восьмилетней студенткой это прекрасно иллюстрирует. Если отбросить лишнее, то обучить, так сказать, содержательной части можно во много раз быстрее.

Кстати говоря, если реформировать школьную программу в этом плане, можно выделить время на обучение тем самым «социальным навыкам». Вот, для примера. В Штатах есть дополнительная программа, называется, кажется, Лайф Скиллс [Life Skills, «жизненные навыки»]. Что-то всего с полсотни часов в двух последних классах школы. Учат банальным вещам: как говорить «нет», как общаться, знакомиться, заводить отношения с противоположным полом. Даже – как не вестись на рекламные трюки. И в таком духе.

Мелочь, казалось бы. А вот отследили выпускников школ на 5 лет – оказалось, что они до 80% реже употребляют наркотики и алкоголь. Можно себе представить экономический эффект для общества в целом.

Вот чем-то таким, на мой взгляд, и должна заниматься школа. Тем много: базовые анатомия–физиология–медицина–здоровье, например. Сейчас очень актуально.

А лишнее – в факультатив для интересующихся.

«Жизненные навыки» можно было бы преподавать в рамках ОБЖ, «основ безопасности жизнедеятельности». К сожалению, в нынешнем своём виде этот предмет недалеко ушёл по своей концепции от советской «гражданской обороны» и потому учит не жить, а выживать. ОБЖ давно уже следовало бы заменить на более широкие «основы жизнедеятельности»:

https://olegmakarenko.ru/2201952.html

3. Правительство решило потратить полмиллиарда, чтобы создать «суперприложение», которое будет включать функции, покрывающие большинство профессиональных потребностей чиновников:

https://lenta.ru/news/2021/10/26/super_app/

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует создать суперприложение для чиновников. Ведомство уже объявило тендер на около 500 миллионов рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест, пишет газета «Коммерсантъ».

В суперприложении (super app) Минцифры планирует объединить мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почту, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами и антивирусное программное обеспечение. Первый рабочий прототип программы для госслужащих планируют запустить до конца 2022 года. На этом этапе суперприложение появится у самого заказчика, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе.

Идея несколько спорная. Процитирую из знаменитой книги Игоря Ашманова «Жизнь внутри пузыря»:

https://www.ashmanov.com/education/articles/zhizn-vnutri-puzyrya/#p4.9.2

Поразительно, что, несмотря на кажущуюся уникальность каждой компании, история с великой технологической платформой, «общей шиной» повторяется с утомительным однообразием во многих компаниях. Лично я знаю в подробностях о пяти таких историях и слышал упорные слухи ещё о нескольких случаях.

Ни разу «общая шина» не была закончена, во всех случаях она сожрала 5–10 лет разработки и кучу денег, обескровливая производство и продажи. В двух из пяти известных лично мне случаев «общая шина» прямо привела проект к полному краху и закрытию. Причём если техническое содержание «общей шины» было во всех этих случаях разным, например:

— единая лингвистическая платформа для всех языков мира,

— единое средство обработки любых файловых объектов,

— единое распределённое средство управления веб-контентом,

— единая платформа учёта склада и продаж,

— единая платформа сообщества электронных магазинов, — то все остальные социальные процессы в этих компаниях были совершенно одинаковы.

В большинстве случаев главным назначением великой новой общей платформы было, как правило, поддержание амбиций и самолюбия одного из основателей компании или топ-менеджера с большими заслугами в прошлом, которому хотелось продолжать считать себя великим технологическим и научным визионером (на фоне его реального отставания от современного состояния технологий и рынка).

При этом саму общую шину, как правило, выдумывал не сам основатель, а его подчинённый. Обычно гипнотизёром основателя выступал заслуженный сотрудник компании в возрасте, приближающемся к 50 годам, с плохими перспективами на рынке труда, для которого благоволение основателя и существование проекта общей шины как фетиша компании — были гарантией безбедного и спокойного существования на долгие годы, фактически пенсией.

В общем, появление и развитие в успешных компаниях подобных раковых опухолей — это тема для отдельного социального и психологического исследования.

Впрочем, опыт наших китайских друзей доказывает, что суперприложения теоретически вполне возможны — при условии, что над ними работают лучшие программисты, у которых в распоряжении есть достаточные ресурсы. Хватит ли на создание суперприложения 500 миллионов рублей, большой вопрос.

Было бы неплохо, если бы проект выстрелил. Если приложение таки заработает, можно будет уже говорить о подобных суперприложениях и для других ведомств, например, для школьных учителей.

С большим скрипом наши школы таки перешли на ведение электронного журнала, а теперь осваивают дистанционное обучение через видеоконференции. К этим функциям можно было бы добавить «облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами и антивирусное программное обеспечение», обратив особое внимание на хранилища всевозможных учебных материалов, видеозаписей уроков, встроенные курсы по повышению квалификации учителей и так далее.