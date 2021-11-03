 

В Узбекистане из-за решения ограничить работу соцсетей отстранен глава регулятора

03.11.2021, 20:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшер Зияев отстранен от исполнения обязанностей, заявили в пресс-службе кабмина страны.

«Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранен от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям», – рассказал РИА «Новости» представитель пресс-службы правительства.

Напомним, в Узбекистане надзорные органы ограничили работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube, ограничения связаны с нарушением закона о персональных данных.



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