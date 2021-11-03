В Узбекистане из-за решения ограничить работу соцсетей отстранен глава регулятора

Глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшер Зияев отстранен от исполнения обязанностей, заявили в пресс-службе кабмина страны.

«Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранен от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям», – рассказал РИА «Новости» представитель пресс-службы правительства.

Напомним, в Узбекистане надзорные органы ограничили работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube, ограничения связаны с нарушением закона о персональных данных.