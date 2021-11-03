В Пентагоне предположили наличие у Китая ядерной триады

Китай, возможно, уже располагает ядерной триадой, говорится в опубликованном докладе Пентагона.

«КНР, вероятно, уже создала новорожденную «ядерную триаду» разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования», – приводит доклад РИА «Новости».

Также в Пентагоне уверены, что Пекин повышает готовность ядерных сил до «пуска по предупреждению» с увеличением числа ракет шахтного базирования.

«КНР инвестирует и развивает число средств доставки наземного, морского и воздушного базирования и создает инфраструктуру, необходимую для большого расширения ядерных сил», – говорится в докладе.

Триадой называют стратегические силы, состоящие из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

Соединенные Штаты проводят ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации из числа сопровождающих президента США Джо Байдена на саммит G20 в Рим. Источник назвал упомянутую ревизию рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.

Как утверждает издание Financial Times, с просьбой о пересмотре военно-ядерной политики к Вашингтону обратились именно европейские союзники (упомянуты Британия, Германия и Франция), а также Япония. Партнеры Соединенных Штатов считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым. Ранее стало известно, что союзники призвали США не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России.

Добавим, что страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что Североатлантический альянс в случае необходимости готов применить для сдерживания РФ средства военного характера, в том числе атомное оружие.