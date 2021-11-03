 

Рэпера Yung Trappa арестовали по обвинению в изнасиловании

03.11.2021, 20:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМузыкант Владислав Ширяев, выступающий под псевдонимом Yung Trappa, арестован на два месяца, информирует пресс-служба управления СК по Ленинградской области.

О задержании информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский рэп-исполнитель был задержан накануне по подозрению в изнасиловании 18-летних девушек в частном доме.

Ему вменяют две статьи – «Изнасилование» и два эпизода по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, мужчина в ночь на 1 ноября изнасиловал 18-летних знакомых. Следствие ранее настаивало на его заключении под стражу. Музыкант уже был судим за сбыт наркотиков. Прославился артист, участвуя в движения баттл-рэпа в Петербурге.

Мать Ширяева прокомментировала инцидент. Она не поверила в то, что ее сын мог совершить подобное преступление. Также женщина призналась, что не понимает, почему девушки поехали отдыхать с музыкантом, который ранее отбывал срок в тюрьме. 



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