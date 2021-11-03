 

Продюсер Вольтов объяснил успех Ольги Бузовой

03.11.2021, 20:32, Разное
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Продюсер Евгений Вольтов в рамках общения с журналистами раскрыл секрет популярности певицы и ведущей Ольги Бузовой. В отечественном шоу-бизнесе часто объясняют ее успех трудолюбием. Свое мнение этот счет высказал директор блогеров.
По словам Евгения Вольтова, Ольга Бузова очень искренне относится к своим поклонникам и мужчинам. Она понимает цену настоящей славы. Концепт ее персонального блога в Instagram заключается в том, что нужно быть звездой, несмотря на боль. В то же время digital-продюсер заявил, что пока у экс-ведущей «Дома-2» нет единой идеи. Она поет, ведет программы, снимает TikTok, открывает бизнесы и никак не может определиться с каким-либо приоритетным направлением.

Сейчас больше всего Бузовой, вероятно, нравится петь. Именно благодаря карьере исполнительницы она обрела еще большую популярность. Артистка вкладывает очень много сил и денежных средств в развитие своего сольного проекта.

С детства Ольга Бузова мечтала быть актрисой. Недавно она призналась, что получила роль в голливудском фильме. Пока, согласно контракту, знаменитость не имеет право раскрыть детали съемок, но в то же время она отметила, что на площадке у нее прекрасные партнеры.

Источник: vm.ru



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