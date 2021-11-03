Врач назвал симптомы для незамедлительного обращения к врачу

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко назвал симптомы, при которых следует незамедлительно обращаться к врачу. Информация, по словам профессора, особенно актуальна на фоне роста заболеваемости граждан коронавирусом, гриппом и ОРВИ и наступления холодов.

Причиной для вызова скорой станет тот момент, когда человек поймет, что он больше не может выполнять повседневные задачи. Речь идет о состояниях с высокой температурой тела, болями, сложностями с дыханием. Дело в том, что симптомы коронавируса и простудных заболеваний имеют сходства, поэтому оценить состояние и поставить диагноз сможет только врач.

По словам Карабиненко, не стоит бежать в больницу с насморком, но поводом должны стать длительное время не проходящие симптомы. Защититься же от вышеуказанных недугов и избежать тяжелого течения заболеваний поможет вакцинация.

Источник: www.osnmedia.ru