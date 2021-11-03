SCMP – в США оценили потенциал китайского спутника, уклонившегося от американского разведчика

По мнению американских экспертов, китайцы уже несколько лет тестируют способности своих спутников на случай конфликта в космосе. Один из недавних примеров — в июле аппарат Shijian-20 сумел оперативно отследить приближающийся американский разведывательный спутник и уйти от него, пишет South China Morning Post. Правда, как подчёркивают другие аналитики, наблюдение и маневрирование далеко не всегда осуществляются в военных целях.



Reuters

Китайский телекоммуникационный спутник Shijian-20 сумел уйти от американского разведывательного спутника. Некоторые эксперты считают, что это свидетельствует об определённом потенциале аппаратов КНР в возможном конфликте в космосе, пишет South China Morning Post.

По данным американского военного сайта Breaking Defence, в июле к китайскому Shijian-20 приблизился спутник-«шпион» США USA 271 (GSSAP 4) и аппарат КНР «стремительно» удалился. Как утверждают американские специалисты, ссылаясь на информацию компании COMSPOC, занимающейся отслеживанием передвижений в космосе, китайский спутник сумел оперативно засечь чужой аппарат и уйти от него подальше.

Впрочем, некоторые военные эксперты считают, что в произошедшем нет ничего странного и это не стоит расценивать как «обострение соперничества Китая и США в космосе». «Отслеживать спутники несложно. И США, и Россия, и Китай способны наблюдать за спутниками друг друга на орбите. Но США, определённо, будут планировать свою космическую инфраструктуру, наблюдая за спутниками Китая и России», — отметил китайский военный обозреватель Сун Чжунпин. На его взгляд, отслеживание и маневрирование далеко не всегда осуществляются в военных целях.

В качестве ещё одного примера того, что китайцы якобы разрабатывают тактику для возможного противостояния в космосе, эксперты COMSPOC называют необычное поведение аппаратов КНР, запущенных в 2018 году. В мае 2019 года китайский спутник Tongxin Jishu Shiyan 3 занял свою позицию на геосинхронной орбите, но параллельно с ним там же оказалась и верхняя ступень ракеты-носителя, доставившей аппарат в космос. Как полагают специалисты компании, ракета была отвлекающим манёвром, который позволил ввести в заблуждение системы других стран: они могли принять ракету за спутник, в то время как у реального Tongxin Jishu Shiyan 3, покинувшего изначальную позицию, оказалось бы несколько дней свободного перемещения, в течение которых он бы «мог заниматься чем-то, потенциально несущим угрозу».

Как подчёркивает South China Morning Post, отслеживание чужих спутников и способность маневрирования у собственных необходимы во избежание столкновений аппаратов в космосе. Однако США уже давно проявляют обеспокоенность относительно некоторых функций китайских спутников. КНР запускала уже несколько аппаратов, оснащённых роботизированными «руками», предназначенными для сбора космического мусора. Пентагон же полагает, что эти же «руки» могут быть использованы для нанесения ущерба спутникам других стран, что может представлять угрозу для американской армии, заявил в апреле конгрессу командующий Космическими силами генерал Джеймс Дикинсон.

Одним из примеров американцы считают китайский спутник Shijian-17, который был запущен в 2016 году и который, по данным Центра стратегических и международных исследований, в течение нескольких лет совершил ряд «необычных манёвров» и, находясь на геосинхронной орбите, менял свою позицию по отношению к другим аппаратам. И хотя китайские разработчики заявили, что в задачи Shijian-17 входило лишь тестирование «технологий по отслеживанию космического мусора на высокой орбите», Дикинсон настаивает, что этот спутник, оснащённый роботизированной рукой, способен уничтожать американские аппараты в космосе.

На прошлой неделе на орбиту была доставлена последняя модель китайского спутника-уборщика Shijian-21, добавляет издание.