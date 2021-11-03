 

Денисова: Саакашвили пьет 6–7 литров воды. Ему дают ежедневно 30 таблеток и две капельницы. Но все равно голодовка отражается на его здоровье

03.11.2021, 20:24, Новости дня
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“На территории тюрьмы стоит реанимобиль, но он может только обеспечить переливание крови и массаж сердца. Вроде бы сейчас, как сообщил посол, там уже два реанимобиля, они обеспечены какой-то аппаратурой. Но мы не можем это проверить. Саакашвили пьет 6–7 литров воды. Ему дают медикаментозную поддержку – 30 таблеток и две капельницы. Но все равно голодовка отражается на его здоровье, ведь человек должен ежедневно питаться”, – сказала Денисова.

Денисова: У нас вообще нет времени! Саакашвили голодает 34 дня, в любой момент могут начаться необратимые процессы. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Денисова после встречи с политиком рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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