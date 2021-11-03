 

Шмыгаль заявил, что правительство не намерено повышать тарифы для населения

03.11.2021, 20:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Еще раз подчеркиваю: тарифы для людей остаются стабильными. Никаких повышений не предусмотрено. И центральная и местная власти взяли на себя соответствующие обязательства, чтобы поддержать людей… В мире сейчас происходит энергетический кризис… Цены на газ в Европе – на историческом максимуме, цены на уголь выросли минимум втрое к показателю прошлого года. Поэтому будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным, но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все-таки спокойно его прошли”, – сказал он.

Контекст:

24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах” тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).

Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / CNN – эксперты считают — Ван Гог страдал от белой горячки из-за алкогольной абстиненции

05.03 / Бутусов: По иронии судьбы, главный выигрыш Коломойского – победа на выборах Зеленского – стал началом конца

17.08 / Правительство Украины будет проверять больницы, чтобы подготовиться к возможной второй волне COVID-19

15.11 / Из космического мусора планируют создавать новые орбитальные станции

04.01 / Олбрайт – Байден вернёт США статус мирового лидера

25.01 / “От ведущей мировой компании”. Зеленский сказал, что вскоре в Украину поставят 1 млн доз вакцины против COVID-19

23.01 / «Африке тоже не хватает многообразия» — французский философ осудил идеи борцов с расизмом на Западе

30.01 / “Все блага, кроме свободы”. В Минюсте Украины рассказали о планах внедрения модельных тюрем

11.10 / Латвийский правозащитник назвал депортацию ветерана Норвинда бесчеловечной

02.06 / Яценюк: Наш Кабмин пытался забрать у России рычаги для энергетического шантажа Украины. “Пленки Медведчука” показывают, в каких условиях мы работали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика