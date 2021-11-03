“Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду”. Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой

На заглавном фото Никитюк позирует, сидя на куче пней, выгруженных возле дома, а на других снимках показывает интерьер хаты, украшенной вышитыми рушныками. На одном из фото запечатлена подушка в вышитой наволочке.

“Наконец-то я совершила путешествие в прошлое, которое я никогда не забуду. Село Большой Скнит – здесь жили мои дедушка Петр и бабушка Надежда. Любовь к ним, навсегда в моем сердце”, – написала ведущая.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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