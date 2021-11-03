В Одесской области обнаружили почти 400 снарядов времен Второй мировой войны – ГСЧС
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“По состоянию на 16.50 3 ноября в ходе обследования территории поля вблизи Измаила пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили 380 артснарядов времен Второй мировой войны калибром 75 мм”, – говорится в сообщении.
Пиротехники продолжат обследовать территорию 4 ноября.
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6748037918547384
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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