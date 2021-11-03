В Одесской области обнаружили почти 400 снарядов времен Второй мировой войны – ГСЧС

“По состоянию на 16.50 3 ноября в ходе обследования территории поля вблизи Измаила пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили 380 артснарядов времен Второй мировой войны калибром 75 мм”, – говорится в сообщении. Пиротехники продолжат обследовать территорию 4 ноября. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6748037918547384

Елена КРАВЧЕНКО

журналист — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”