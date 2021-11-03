Мнение: О самом оболганном герое отечественной войны

Вот ведь парадокс! Человек, опередивший своё время, ещё при жизни был объявлен ретроградом и мракобесом. А после смерти стал символом всего самого тёмного и мрачного в славной и светлой истории Государства Российского. Всего лишь потому, что однажды ему «повезло»…

Впрочем, о везении употребить свои таланты с максимальной возможностью на пользу Отечеству мы ещё поговорим. Потому что в начале жизненного пути – ничто не предвещало. Обычный застенчивый мальчик из бедной провинциальной семьи приехал покорять столицу.

И…

Надо сказать, повезло ему в жизни совсем не так, как думают многие. Повезло с отцом. Да, родителей не выбирают, поэтому здесь либо чистая случайность, либо промысел Божий. Как знать, кем вырос бы крепкий малыш, родившийся в сельце Гарусово на берегу озера Удомля Тверской губернии, будь его родитель иным по складу характера – более похожим на своих современников.

Когда-то Тверь соперничала с Москвой за Великое княжение на Руси. Те времена давно канули в Лету. К моменту описываемых событий – обычная глухая русская провинция, зона рискованного земледелия. Хоть убейся, сам-два, сам-три – предел урожайности. Тут не станешь ни Рябушинским, ни Воронцовым, ни Балашовым. Дай Бог, концы с концами свести.

Как у бедного провинциала возникла идея-фикс, что его сын будет учиться в российской столице, история не ведает. Но реализации её он отдался со всей страстью любящей души. Однако на месте выяснилось, что с таким трудом собранных, кровью и потом добытых денег – не хватает. И тогда… отец с сыном отправились буквально просить милостыню. Часть необходимых средств им пожертвовали натурально в храме, часть отец выклянчил у своего бывшего начальника, сделавшего успех по службе.

В итоге в артиллерийский кадетский корпус нашего героя всё же приняли.

Постигая гранит науки, молодой кадет зарабатывал на жизнь репетиторством. Среди людей его круга, будущих военных, это занятие считалось если не позорным, то сомнительным. Но выбора не было.

Из корпуса офицер-артиллерист выпустился не только «с отличием» – с репутацией. Причем вполне заслуженной. Она и сыграла решающую роль в его дальнейшей судьбе. Когда наследнику престола, будущему императору Павлу I понадобился порученец со знанием математики и фортификации, у руководства кадетского корпуса сомнений не было. Тогда и прозвучала в высших сферах фамилия, которая впоследствии не просто войдёт в учебники истории – станет именем нарицательным. Аракчеев.

По невыясненным причинам, Клио к нему отнеслась до крайности неблагосклонно. Каждый прилежный школьник знает теперь, что такое «аракчеевщена» – симбиоз самой строгой муштры в служебное время и постоянных работ вовне его. А за самим Аракчеевым закрепилась репутация мрачного, отсталого и недалёкого человека. Меж тем офицером он был блестящим. Получив первый чин – ввиду заслуг! – в 18-летнем возрасте, к 26 годам он стал уже полковником, а в 27 лет обрёл генеральские эполеты. Всего через пять лет новый император, Александр I, доверит Алексею Аракчееву, ни много, ни мало, артиллерийскую реформу российской армии.

Она была глубокой и системной, охватывая все сферы, от собственно вооружения и организации управления артиллерией в войсках до повышения качества тактической подготовки и профильного образования офицеров-артиллеристов. Было сокращено количество калибров, облегчены без снижения боевой мощи артиллерийские орудия, во всех батареях введен постоянный конский состав – в итоге мощь русской артиллерии возросла, а подвижность увеличилась, причём без перехода на какие-либо новые технологии, чисто организационными усилиями. Но современники восприняли нововведения в штыки, а после неудачного для России Аустерлицкого сражения обвинили в поражении реформаторов. Но Алексей Аракчеев предложил сомневающимся на спор проверить состояние орудий и навыки в стрельбе, для чего даже выкатил по тревоге одну батарею на полигон. Где все убедились, что действенность артиллерийского огня на поле боя в 6-8 раз превосходит действенность огня ружейного.

Столь же превратно современники воспринимали и другие заслуги Алексея Аракчеева. В годы русско-шведской войны 1808 – 1809 гг. он прекрасно организовал снабжение войск, обеспечивал их пополнением, оружием, артиллерией и боеприпасами: неожиданно высокие боевые качества российской армии вынудили шведов начать мирные переговоры. Да и победы русской армии в Отечественной войне 1812 – 1813 гг. не были бы столь блистательны, если бы не предварительная хорошая подготовка армии к боевым действиям. А готовил-то войска именно Алексей Аракчеев как военный министр!

Вопреки общепринятой точке зрения граф Аракчеев был весьма образованным человеком, а также обладателем одной из крупнейших библиотек России того времени. Согласно каталогу 1824 г., она насчитывала свыше 12 тыс. книг. Не был он и консерватором: одна из первых идей, как освободить крестьян от крепостной зависимости, разработанная в виде обширного и конкретного плана, была подана Александру I именно его многолетним соратником Аракчеевым. Да и военные поселения, за которые на графа ополчилось всё прогрессивное человечество, призваны были сэкономить деньги на содержании армии, чтобы направить их на выкуп крепостных у помещиков. Наконец, нельзя не сказать ещё вот о чём.

Алексей Аракчеев всю свою жизнь люто ненавидел традиционно укоренившееся в российском обществе взяточничество. Пойманные с поличным немедленно изгонялись с должностей, невзирая на лица. О порядочности графа Аракчеева свидетельствуют чистые бланки указов подписанные Александром I, которые оставлял ему император, уезжая из столицы. Ни один из доверенных государем таких бланков не был использован в личных целях. Более того, Алексей Аракчеев последовательно отказывался от наград, званий и почестей – от орденов Андрея Первозванного, высшего в Российской Империи, и св. Владимира, от звания генерал-фельдмаршала, – считая наивысшей для себя наградою служить Отечеству и государю. Даже когда Александр I пожаловал графу свой портрет, украшенный бриллиантами, тот миниатюру оставил, а драгоценные камни приказал вынуть и отправить обратно.

Без лести предан, да…

Наверное, и эти качества современникам, среди которых большинство привычно путали свой карман с государственным, не видя в том ничего зазорного, были как нож острый. И только сейчас историки характеризуют Алексея Аракчеева «как одного из наиболее эффективных в отечественной истории администраторов».

Но что бы он сам сказал им на это?

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