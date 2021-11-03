 

Мнение: Охота на ягодицы

03.11.2021, 20:14, Разное
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В Москве суд арестовал на 14 суток порноактрису Риту Фокс (настоящее имя Ксения Дамова) за фотографию с обнаженной задницей на фоне Кремля.

Хорошо хоть, что на этот раз верующие не оскорбились и до уголовки не дошло, обошлись ч. 1 ст. 20.1 КоАП, предусматривающей наказание за мелкое хулиганство.

Меня часто спрашивают, что бы было с девушками, если бы они демонстрировали свои ягодицы на фоне мечети? А ничего бы не было. До моего родного Татарстана эта вакханалия не добралась. Пока не добралась.

Вот видеозапись, сделанная на фоне мечети Кул Шариф, на которой симпатичные девчушки провели фитнес-тренировку у подножья казанского Кремля.

Конечно, нашлись бдительные ворчуны, которые возмутились, мол, зачем трясти жопами на фоне мечети? Поворчали, да угомонились. Потому что нет в этой видеозаписи ничего предосудительного.

Да и вообще веру невозможно оскорбить ни ягодицами, ни другими частями телами. Любую веру, по-моему, куда больше оскорбляют задние мысли оскорбленных, которые в фотографиях умудряются разглядеть оскорбление веры.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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