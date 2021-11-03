 

В ТиНАО построят газопровод высокого давления

03.11.2021, 20:12, Разное
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Новая Москва стремительно развивается. За последние девять лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) открыли восемь станций метро, построили более 90 социальных объектов и 270 километров новых дорог. Здесь возводятся по-европейски комфортные и современные жилые комплексы. Развивается и система газоснабжения.

Недавно в правительстве Москвы утвердили проект развития сети газоснабжения высокого давления на участке от садового некоммерческого товарищества “Поляница-2” до деревни Новомихайловское. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление.

Топливная артерия пройдет параллельно Калужскому шоссе. Протяженность нового участка газопровода составит 7,6 километра. На пересечениях с автомобильными дорогами и водоемами участки газопровода проложат закрытым способом. Жилые территории при строительстве не затронут.

Газопровод обеспечит энергоресурсом существующих и перспективных потребителей на территории поселений Вороновского и Михайлово-Ярцевского. К нему смогут подключиться примерно 18 тысяч жителей ТиНАО. Новый газопровод будет черпать энергоресурс из газораспределительной системы “Михайловское”.

В рамках проекта будет построен газорегуляторный пункт шкафного типа вблизи деревни Исаково и пункт учета расхода газа. А еще на участке планируется проложить электрические кабели общей протяженностью 620 метров.

“Для обеспечения водой, электричеством и газом новых активно развивающихся районов ТиНАО необходимо опережающими темпами строить всю необходимую инфраструктуру”, – ранее отмечал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

К слову, в этом году сообщалось, что осенью должна завершиться реконструкция подстанции “Битца”, к которой будут подключать новостройки в ТиНАО. А в 2023 году планируется запустить подстанцию “Саларьево”, которую построят в поселении Московский. Она также запитает новые кварталы, социальные и коммерческие объекты.

Ранее “Дни.ру” писали о запуске в ТиНАО сервиса вызова маршруток “По пути”. Жители Новой Москвы могут воспользоваться этой услугой, установив приложение “Московский транспорт”.



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