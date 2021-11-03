Изгнание из рая

Из «Единой России» изгнали одиозного депутата Евгения Марченко. Тот посмел проголосовать против закона о федеральном бюджете.



Депутат Евгений Марченко в зале пленарных заседаний Госдумы. Фото: РИА Новости

Законопроект о бюджете Госдума приняла в первом чтении 28 октября. В числе 82 депутатов, голосовавших против принятия документа, затесался голос представителя «Единой России» — Евгения Марченко. Для партии власти такое самовольство стало настоящим ЧП. Его дело рассматривала комиссия по этике, а заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко сказал, что такие действия недопустимы и Марченко надо исключить из партии.

По словам Ревенко, коллега нарушил положение Устава «Единой России», согласно которому депутаты обязаны консолидированно голосовать за решения, одобренные фракцией.

Позволить отдельным депутатам голосовать так, как они хотят, а не так, как решила фракция, руководство партии не может.

Сначала один Марченко проголосует против принятия бюджета, потом другой депутат или группа парламентариев решат выступить против важного закона, предложенного Кремлем. Так может дойти и до того, что в «Единой России» начнутся дискуссии — стоит ли поддерживать указания, спущенные из правительства или администрации президента. Если это допустить, в один прекрасный момент Госдума начнет проваливать законопроекты исполнительной власти. Страшно подумать, что в такой вольнодумный парламент прислали бы, например, закон о повышении пенсионного возраста.

Сам Марченко объяснил свой поступок тем, что при обсуждении проекта бюджета ему не дали возможности задать вопрос министру финансов РФ Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.

Но тут на сцену вышел Вячеслав Макаров. Экс-спикер петербургского парламента, а ныне заместитель руководителя фракции «ЕР» в Госдуме тут же опроверг слова Марченко: дескать, ректор петербургского педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов отрицает, что общался с Марченко по вопросу педиатрического центра.

Макаров мог бы подставить плечо и сказать, мол, ошибся земляк — всякое бывает, давайте накажем, но на первый раз простим и не будем исключать из партии. Но Макаров предпочел утопить коллегу.

Вячеслав Макаров. Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Марченко, в свою очередь, заявил, что слова Вячеслава Макарова о том, что он не общался с Дмитрием Ивановым, не соответствуют действительности, и опубликовал в Instagram скрин переписки с ректором.

…Макаров и Марченко старые знакомые. В 2007 году Марченко стал депутатом петербургского парламента от «Справедливой России» и запомнился тем, что постоянно выдвигал экзотические предложения. Например, он выступал за запрет празднования Дня Святого Валентина, так как, по его мнению, этот праздник «разжигает педофилию»,

предлагал отремонтировать Гроб Господень в Иерусалиме.

Вячеслав Макаров тогда возглавлял фракцию «Единая Россия» в ЗакСе и сразу невзлюбил выскочку.

В итоге в 2011 году, когда Марченко пошел на выборы в петербургский парламент уже от «Единой России», то проиграл их и сел на скамейку запасных: на случай, если кто-то из депутатов уйдет из парламента. К этому времени лимит на экзотику в петербургском парламенте был исчерпан — там блистал Виталий Милонов со своими гонениями на геев и желанием запрещать всё и вся на каждом заседании. Второго Милонова в Мариинском дворце Макаров видеть не хотел. Но, когда единоросс Константин Серов сложил полномочия и ушел руководить Невским районом, Евгений Марченко таки получил мандат. Но обиду на Макарова затаил.

Конфликт вырвался наружу в 2014 году, когда депутаты не поддержали законопроект Марченко, предлагавшего вписать в Уголовный кодекс, что иностранное гражданство преступника должно стать отягчающим обстоятельством.

Уязвленный депутат тогда дал интервью изданию «Город 812», в котором вспомнил, что ради недопущения его в Мариинский дворец якобы были переписаны результаты выборов 2011 года. Походя он обвинил Макарова — полковника в отставке, что парламент превращается в военное училище, а не место для дискуссий, а Милонова — в слабости и популизме.

С таким политическим багажом идти на следующие выборы в парламент Петербурга Евгению Марченко было незачем. Избирательную систему контролировал Вячеслав Макаров, который и сплавил строптивого Марченко, а заодно и амбициозного Милонова в Госдуму. Где они оба и затерялись.

Став одним из 450 депутатов, Марченко прославился лишь предложением запретить группу «Ленинград», но много говорить ему не давали. В Думе и своих запретителей хватает.

Евгений Марченко уже заявил, что не будет оспаривать решение комиссии по этике о своем исключении из партии «Единая Россия», а сосредоточится на работе в Петербурге на округе № 213, где он победил на выборах в сентябре 2021 года. Выгнать из Госдумы его нельзя, так как он теперь будет просто депутатом-одномандатником вне фракции.

В бытность главой петербургского парламента Вячеслав Макаров не раз цитировал на заседаниях Блаженного Августина: «Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит — муравьи едят рыб. Пусть никто не наслаждается своим временным превосходством».

Беда Марченко в том, что он рискует не найти себе подходящую партию к следующим выборам, а собрать подписи и зарегистрироваться кандидатом для нынче опального политика будет и вовсе невозможно.

Послом в Кабо-Верде его тоже не назначат — он не герой «русской весны», и никому не нужен.

А вот стать примером, как нельзя игнорировать решения партии для членов фракции «Единая Россия» в Госдуме, Марченко вполне может.

Сергей Ковальченко, специально для «Новой»

ОБНОВЛЕНО

Президиум Генсовета «Единой России» исключил Евгения Марченко из партии.

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