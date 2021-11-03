Мнение: Эстетика ковида в отдельно взятой Москве

Похоже, что Собянин все-таки за что-то крепко обиделся на коронабесов – и теперь не упускает случая над ними по-мелкому поиздеваться (по крупному нельзя – начальство следит). Сегодня объявил (хотя никто за язык не тянул), что с понедельника режим локдауна в Москве отменяется. Снова открываются торговые центры, кафе, КИНОТЕАТРЫ, фитнесы и парикмахерские!

И главный прикол: только по куар-кодам теперь нужно посещать театры и музеи – но не кино! Каково?? То есть ковид у нас, получается, большой эстет – в кино он не ходит, фи, это развлечение для плебса; ни-ни, ковид только в музеи в оперу, на худой конец – во МХАТ!

Знатно подкузьмил Семеныч, браво. Ваксеры, понятно, по театрам ходят так же, как и телевизор не смотрят; но все ж им будет обидно. Тем более, что вякнуть хоть что-то против “дорогого Сергея Семеныча” им все равно не дадут – блоки и заглушки во всех СМИ стоят надежно.

Придется им опять спасаться двоемыслием – ну да это не впервой.