 

Мнение: Эстетика ковида в отдельно взятой Москве

03.11.2021, 20:06, Разное
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Похоже, что Собянин все-таки за что-то крепко обиделся на коронабесов – и теперь не упускает случая над ними по-мелкому поиздеваться (по крупному нельзя – начальство следит). Сегодня объявил (хотя никто за язык не тянул), что с понедельника режим локдауна в Москве отменяется. Снова открываются торговые центры, кафе, КИНОТЕАТРЫ, фитнесы и парикмахерские!

И главный прикол: только по куар-кодам теперь нужно посещать театры и музеи – но не кино! Каково?? То есть ковид у нас, получается, большой эстет – в кино он не ходит, фи, это развлечение для плебса; ни-ни, ковид только в музеи в оперу, на худой конец – во МХАТ!

Знатно подкузьмил Семеныч, браво. Ваксеры, понятно, по театрам ходят так же, как и телевизор не смотрят; но все ж им будет обидно. Тем более, что вякнуть хоть что-то против “дорогого Сергея Семеныча” им все равно не дадут – блоки и заглушки во всех СМИ стоят надежно.

Придется им опять спасаться двоемыслием – ну да это не впервой.

Источник: Размышления вольного социолога



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