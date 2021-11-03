Мнение: А остров подумал ученья идут…

Детали военной активности КНР в Тайваньском проливе.



Учения амфибийных сил в Тайваньском проливе.



Учения по погрузке войск на гражданские суда.



Передвижение гражданских судов принимавших участие в учениях.



Действия китайской авиации в ходе недавних учений.



Размещение гиперзвуковых ракет "земля-корабль" в провинции Фуцзянь для контроля северного входа в Тайваньский пролив.



Текущий радиус действия китайских систем ПВО и ракетных систем.

На заглавной картинке и ниже, гипотетическая битва за Тайбэй.

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