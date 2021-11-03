 

Мнение: А остров подумал ученья идут…

03.11.2021, 20:02, Разное
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Детали военной активности КНР в Тайваньском проливе.


Учения амфибийных сил в Тайваньском проливе.


Учения по погрузке войск на гражданские суда.


Передвижение гражданских судов принимавших участие в учениях.


Действия китайской авиации в ходе недавних учений.


Размещение гиперзвуковых ракет "земля-корабль" в провинции Фуцзянь для контроля северного входа в Тайваньский пролив.


Текущий радиус действия китайских систем ПВО и ракетных систем.

На заглавной картинке и ниже, гипотетическая битва за Тайбэй.

Источник: Colonel Cassad



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