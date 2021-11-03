Мнение: А остров подумал ученья идут…
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Детали военной активности КНР в Тайваньском проливе.
Учения амфибийных сил в Тайваньском проливе.
Учения по погрузке войск на гражданские суда.
Передвижение гражданских судов принимавших участие в учениях.
Действия китайской авиации в ходе недавних учений.
Размещение гиперзвуковых ракет "земля-корабль" в провинции Фуцзянь для контроля северного входа в Тайваньский пролив.
Текущий радиус действия китайских систем ПВО и ракетных систем.
На заглавной картинке и ниже, гипотетическая битва за Тайбэй.
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Источник: Colonel Cassad
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