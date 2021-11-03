 

Сброшенный в океан пластик может стать ценным сырьем

03.11.2021, 19:54, Новости дня
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Как известно, в одном из районов Тихого океана образовалось так называемое большое мусорное пятно, состоящее, в основном, из пластиковых бутылок и других полимерных отходов. Оно создает большую экологическую угрозу. Именно для устранения ее создан специальный аппарат.

Смонтированный на отдельном судне, данный агрегат не просто собирает пластик из воды, но и тут же перерабатывает его в углеводородное топливо, качество которого аналогично солярке.

Все-таки и пластик, и нефть состоят из одних и тех же молекул, поясняют ученые. Достаточно изменить структуру межатомных связей, и мы получаем из нефти пластик или наоборот. Таким образом, в недалеком будущем нынешний мусор может оказаться ценным сырьем.



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