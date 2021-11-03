 

Спрос на ноутбуки Apple MacBook вырос на 10%

03.11.2021, 19:54, Новости дня
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По итогам третьего квартала компания Apple сумела продать на 10% больше своих ноутбуков MacBook. Об этом сообщают независимые аналитики из агентства Strategy Analytics, представившего отчет о состоянии рынка электроники.

По утверждению специалистов, за три месяца американская компания Apple успела отгрузить примерно 6,5 млн ноутбуков, выпущенных под своим брендом. Причиной роста популярности называют внедрение в конструкцию нового процессора М1.

Производительность ноутбуков заметно выросла, что немедленно заметили в корпоративном секторе. Именно он-то и стал главным драйвером роста продаж. Ирония судьбы в том, что сейчас Apple рассматривает вопрос о сокращении производства ноутбуков по причине дефицита полупроводников.



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