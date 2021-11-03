 

Ветеран ЦРУ: антиалкогольная кампания Горбачева была частью плана по развалу СССР

03.11.2021, 19:51, Разное
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В 2021 году вышли мемуары бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ Роберта Робинсона. В книге бывший разведчик признается, что советская антиалкогольная кампании во второй половине 80-х была осуществлена при поддержке американских спецслужб.

«Администрация Рейгана в 80-х разработала секретный план по ослаблению СССР. Нагнетание «гонки вооружений» в комбинации со снижением мировых цен на нефть должны были стать нокаутирующим ударом для советской экономики», — пишет Робинсон.

Бывший разведчик признает, что, несмотря на острые жилищную и продовольственную проблемы, в СССР долго не удавалось сформировать массовое протестное движение, сравнимое с польской «Солидарностью».

«К началу 1980-х потребление спиртных напитков достигло рекордного уровня. Стояние в очередях за продуктами, унизительное ожидание отдельной квартиры — все это забывалось советскими гражданами, когда на столе появлялась бутылка водки. В 1984 году в ЦРУ был подготовлен отчет, из которого следовало, что доступность алкоголя значительно усложняет задачу дестабилизации СССР», — утверждает автор.

«Полезно вспомнить, что Февральская революция 1917 года началась с акций протеста, перешедших в мародерство. Властям, скорее всего, удалось бы прекратить беспорядки, если бы в Петербурге не закончились запасы водки», — проводит историческую параллель бывший разведчик.

Чтобы не вызвать подозрений у КГБ, идея проведения антиалкогольной кампании была предложена Горбачеву властями Финляндии, с которыми Кремль поддерживал дружеские отношения. Введение «сухого закона» стало последней каплей, переполнившей чашу терпения советских граждан, что, в итоге, и привело к распаду СССР в 1991 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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