Мнение: Обгонит ли ковид чуму, наследство коронавируса и регионы-лидеры по удалёнке

1. Официальное число умерших от коронавируса в мире достигло 5 миллионов человек. С учётом того, что далеко не все случаи регистрируются даже в странах вроде России, а в Африке и вовсе нет толковой статистики, реальное число погибших может быть в разы выше, до 19 миллионов человек. Пока что КОВИД-2019 занимает шестое место по числу жертв среди эпидемий за всю историю:

https://lenta.ru/news/2021/11/01/5million_victims/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics

Первая пятёрка пандемий-убийц, согласно Википедии, выглядит так:

– Чёрная смерть, эпидемия бубонной чумы, 1346-1353 с дальнейшими вспышками, 75-200 миллионов погибших;

– Грипп-испанка, 1918-1920, 17-100 миллионов погибших;

– Юстинианова чума (бубонная), 541-549, 15-100 миллионов погибших;

– ВИЧ/СПИД, продолжается с 1981 года, 36 миллионов погибших;

– Третья пандемия чумы, 1855-1960, 12-15 миллионов погибших.

Вероятно, ковид войдёт как минимум в первую пятёрку, обогнав чуму 19-го – начала 20 века. Обратите внимание, что у этой третьей пандемии чумы количество жертв оказалось сравнительно невелико, по сравнению с первой (Юстиниановой) и второй (Чёрной смертью), которые подкосили античную и средневековую цивилизации. В 19 веке люди уже знали, что такое карантин и гигиена, а в 1897 году учёные разработали, наконец, вакцину от чумы.

Кстати, первую в мире античумную вакцину тоже изобрёл наш, русский учёный – Владимир Аронович Хавкин (он же создал и первую вакцину против холеры):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хавкин,_Владимир_Аронович

2. В Москве удвоилась доля наследственных квартир на вторичном рынке, с 10% до 20%. Коронавирус косит в первую очередь старшее поколение:

https://www.incom.ru/novosti-i-analitika/novosti-rynka/na-vtorichnom-rynke-zhilya-moskvy-udvoilos-predlozhenie-nasledstvennykh-kvartir/

А ведь всего-то надо было — воздержаться от матрасного туризма, посидеть пару недель на карантине, походить немного в маске, поставить себе вакцину… Увы, люди — существа не слишком разумные. Не стоит ждать от нас слишком многого.

3. Чем более продвинут технологически регион России, тем больше там доля удалённых работников:

https://lenta.ru/news/2021/11/03/udalenka/

В Минтруде сообщили, что Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области возглавляют топ регионов по распространению удаленного режима. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что, согласно данным оперативного мониторинга портала «Работа в России», в общей сложности в дистанционном формате по всей стране на сегодняшний день трудятся порядка пяти процентов работников.

Отмечается, что удаленный режим работы наиболее активно используется в финансовых и образовательных организациях, в сфере компьютерного и программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологиях и связи.

Казалось бы, регионы, в которых жёстче ковидные меры и людей активнее отправляют на удалёнку, должны были бы быть в лидерах и по уровню вакцинации. Но нет, все упомянутые субъекты, кроме Московской области, находятся в середнячках:

https://gogov.ru/articles/covid-v-stats

Видимо, дело в том, во-первых, что в крупных городах многие успели переболеть, а переболевшие вакцинируются не так охотно. Во-вторых, многие удалёнщики вируса особо не боятся, так как сидят безвылазно дома, и даже с курьерами предпочитают общаться через дверь.