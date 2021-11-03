Белорусские Ан-12 перестали эксплуатировать после крушения под Иркутском

Белорусские самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна авиакомпании «Гродно» под Иркутском, сообщил директор департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.

«Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 белорусской авиации», – приводит его слова агентство «Белта».

По его словам, причины крушения по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия.

Вместе с тем старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУСК РФ на транспорте Наталья Чернакова сообщила, что следователи осматривают бортовой самописец, найденный на месте крушения Ан-12, передает РИА «Новости».

«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного бортового самописца. Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек, из которых двое граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии.

Напомним, самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. В авиационных службах сообщили, что ошибка в технике пилотирования при уходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий катастрофы самолета Ан-12. Пилоты грузового самолета, по предварительным данным, погибли, судьба остальных пяти человек пока неизвестна.