Эксперты назвали главные цифровые угрозы в 2021 году

За два года в РФ возросло число цифровых угроз. Если в 2019 году их было только 12, то сегодня насчитывается 21, сообщил первый заместитель председателя Комиссии Общественной̆ палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на круглом столе «Цифровые угрозы для гражданского общества» в рамках форума «Сообщество».

В этот список, в том числе, входят фейковые новости, излишнее доверие людей к неверифицированным источникам, недостаточная медиа-грамотность; анонимность пользователей Сети, кибермошенничество и фишинг, а также всевластие социальных сетей и недостаточную медиаактивность общественного сектора и представителей некоторых органов власти. Кроме того, эксперт отметил, что РФ занимает первое место в мире по уровню кибертравли в отношении детей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

При этом, председатель комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов считает, что «дело обстоит не так мрачно».

«С 2019 года и профильная комиссия Общественной палаты и профильный комитет Госдумы активно работают над совершенствованием законодательства во всех сферах, которые касаются не только интернета, но и новых технологий и искусственного интеллекта в принципе», – сообщил он.

Эксперт также отметил ряд положительных моментов, которые можно наблюдать в российском регуляторном процессе. В качестве примера он привел закон «о приземлении» иностранных ИТ-компаний в России, принятый в 2021 году, и усилия властей по наведению порядка на российском цифровом рынке.

«Роскомнадзор уже, как вы знаете, несколько штрафов крупных выписал. Сначала никто не верил, все смеялись: как это так Facebook или Google будет платить здесь штрафы. Тем не менее платят. То есть уже процесс пошел», – отметил Сабитов.

В свою очередь, директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин отметил необходимость саморегулирования онлайн-платформ.

«Количество фейков непрерывно растет, но при этом отечественные цифровые площадки сейчас начали активно выявлять их, маркировать или удалять. Основная задача – выработать единый регламент механизма борьбы с недостоверной информацией. Правила должны быть понятны всем – как пользователям, так и онлайн-платформам. Многие российские ИТ-компании уже работают с фейками, являются участниками меморандума о сотрудничестве и взаимодействии для системной борьбы с фейками в интернете, однако нам не хватает активного содействия со стороны иностранных компаний, таких как Google, Facebook, Twitter и TikTok. Мы коммуницируем с ними, приглашаем их к участию, надеемся, что в ближайшее время они смогут присоединиться к нам», – сообщил он.