 

Врач Соломатина развеяла популярные мифы о головной боли

03.11.2021, 19:36, Разное
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Врач Елена Соломатина в рамках общения с журналистами развеяла популярные мифы, касающиеся головной боли. Она назвала некорректным утверждение о том, что этот симптом нельзя терпеть, в противном случае, может произойти инсульт.
Важно обратить внимание, когда у человека преклонного возраста появляется головная боль, которую невозможно терпеть. У молодых людей этот симптом может наблюдаться в результате перенапряжения. Часто головная боль дает о себе знать ближе ко второй половине дня. У человека появляется ощущения сдавливания головы. В данном случае необходимо сделать перерыв в делах, размяться, выполнить упражнения для улучшения кровотока.

Далеко не всегда головная боль возникает из-за повышения артериального давления. Иногда такая ситуация действительно имеет место быть, но не на постоянной основе.

Не стоит верить в утверждение, согласно которому головная боль пройдет только после употребления определенного лекарства. Иногда человеку достаточно выйти из душного помещения на улицу. На свежем воздухе происходит насыщение крови кислородом. Когда мозг не получает его в достаточном количестве, происходит накапливание продуктов обмена, токсично воздействующих на него.

Врач посоветовала выполнять упражнение сопротивление. Для этого необходимо давить ладонями на лоб и наоборот. По информации портала iReactor, то же самое стоит выполнять по бокам и на затылке.



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