 

Гнида и быдло – Личное мнение

03.11.2021, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нынешняя подруга футболиста Мамаева Надежда с вишенкой во рту Санько рассказала, как Алана Мамаева настраивает дочь против отца.

«Павел и звонил, и общаться хотел, но там в течение долгого времени настраивали ребенка, и теперь выстроить теплые отношения очень сложно.

Дочь не берет трубку или скидывает (хотя мы купили новый телефон и восстановили номер для связи). На предложение увидеться сказала, что видеться не хочет».


Фото: Соцсети

Так или почти так заканчивается большинство браков. Мама ненавидит папу, а ребёнок остаётся в ситуации крайним — его делят.

Верю ли я Санько? Да. Особенно, когда видишь реакцию Аланы Мамаевой на вполне спокойное заявление о желании нормализовать отношения отца с дочерью.

Посмотрите, вот она — реакция:


Фото: Соцсети

Бывший муж — быдло. Новая женщина — гнида. Письку держит и вообще мешает — лезет не в своё дело.

А мне хочется спросить: как не в своё? Новая жена просто обязана выстроить нормальные отношения с детьми своего мужчины.

Чтобы отец мог общаться с ребёнком, не встречая противодействия. Чтобы мог привести дочь в свой дом. Чтобы вместе провести отпуск и так далее.

Но разве достаточно только усилий Нади? Очевидно, что всё бесполезно, если мать ребёнка кроет бывшего мужа и его новую женщину ругательствами.

Я понимаю всю злость Аланы. Нет, ну серьёзно, кто бы не разозлился? Она ждала Павлика из тюрьмы и, стиснув зубы, не задавала вопросы о том, с кем он был той злополучной ночью. Алана не разводилась из-за прибалтийской модели. Вытерпела и испанскую девушку. Но Мамаев всё равно ушёл.

Однако, разве это повод портить отношения отца с дочерью?

Конечно, нет. Прежде всего, это нехорошо по отношению к своему ребёнку.

Я соглашусь, Мамаев — не самый хороший человек в мире. Не лучший муж и так далее. Но разве его отношения с Аланой говорят нам о том, что он — плохой отец? Нет. Помните, сколько ржали мы над Курбаном, а он оказался хорошим отцом.

Конечно, у Аланы всё получится. Настроить ребёнка против отца крайне несложно. Вот только это — эгоизм обиженной женщины, а не поведение любящей матери, которая хочет для ребёнка всё самое лучшее.

Прежде всего, чтобы у малышки были хорошие отношения с её отцом.

Как вам поведение бывшей Мамаевой? Понимаете и одобряете?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Названы доступные продукты для защиты от COVID-19

21.07 / Иран не собирается передавать Китаю остров в Персидском заливе

09.06 / Разберитесь в себе, прежде чем начинать отношения: совет для счастливой любви каждому знаку зодиака

30.10 / Мнение: Хабиб назвал Макрона тварью

17.06 / Мнение: Молчать о зарплатах!!

20.10 / Почему многие женщины стали умываться энзимной пудрой, а не гелем: о моментах, в которых это средство выигрывает на фоне давно проверенных аналогов

06.10 / Медики назвали опасные для организма при простуде и гриппе продукты

23.07 / Эксперты рассказали об опасностях популярных диет

21.08 / Транс-негров признали национальным меньшинством в Австралии

16.05 / Российские ученые планирую расшифровать геном дрожжей для изготовления вина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика