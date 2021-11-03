Гнида и быдло – Личное мнение

Нынешняя подруга футболиста Мамаева Надежда с вишенкой во рту Санько рассказала, как Алана Мамаева настраивает дочь против отца.

«Павел и звонил, и общаться хотел, но там в течение долгого времени настраивали ребенка, и теперь выстроить теплые отношения очень сложно.

Дочь не берет трубку или скидывает (хотя мы купили новый телефон и восстановили номер для связи). На предложение увидеться сказала, что видеться не хочет».



Фото: Соцсети

Так или почти так заканчивается большинство браков. Мама ненавидит папу, а ребёнок остаётся в ситуации крайним — его делят.

Верю ли я Санько? Да. Особенно, когда видишь реакцию Аланы Мамаевой на вполне спокойное заявление о желании нормализовать отношения отца с дочерью.

Посмотрите, вот она — реакция:



Фото: Соцсети

Бывший муж — быдло. Новая женщина — гнида. Письку держит и вообще мешает — лезет не в своё дело.

А мне хочется спросить: как не в своё? Новая жена просто обязана выстроить нормальные отношения с детьми своего мужчины.

Чтобы отец мог общаться с ребёнком, не встречая противодействия. Чтобы мог привести дочь в свой дом. Чтобы вместе провести отпуск и так далее.

Но разве достаточно только усилий Нади? Очевидно, что всё бесполезно, если мать ребёнка кроет бывшего мужа и его новую женщину ругательствами.

Я понимаю всю злость Аланы. Нет, ну серьёзно, кто бы не разозлился? Она ждала Павлика из тюрьмы и, стиснув зубы, не задавала вопросы о том, с кем он был той злополучной ночью. Алана не разводилась из-за прибалтийской модели. Вытерпела и испанскую девушку. Но Мамаев всё равно ушёл.

Однако, разве это повод портить отношения отца с дочерью?

Конечно, нет. Прежде всего, это нехорошо по отношению к своему ребёнку.

Я соглашусь, Мамаев — не самый хороший человек в мире. Не лучший муж и так далее. Но разве его отношения с Аланой говорят нам о том, что он — плохой отец? Нет. Помните, сколько ржали мы над Курбаном, а он оказался хорошим отцом.

Конечно, у Аланы всё получится. Настроить ребёнка против отца крайне несложно. Вот только это — эгоизм обиженной женщины, а не поведение любящей матери, которая хочет для ребёнка всё самое лучшее.

Прежде всего, чтобы у малышки были хорошие отношения с её отцом.

Как вам поведение бывшей Мамаевой? Понимаете и одобряете?

—