“Живые иконы” 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости

Свою публикацию Версаче посвятила 72-летию Винтур.

“Как это начиналось и как все процветает! Поздравляем с днем рождения великолепную Анну Винтур. С любовью, Донателла”, – подписала она фото.

“Живые иконы”, – прокомментировал снимок _morganmccull.

“Потрясающие воспоминания”, – отметила kelviccrafts.

“Ох уж эти женщины. Легенды”, – оставила свой комментарий indafarhanabas.

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Контекст:

Донателла Версаче стала главным дизайнером итальянского модного дома Versace в 1997 году после смерти родного брата Джанни Версаче, который был убит 15 июля 1997 года. Спустя три месяца после гибели брата Донателла Версаче выпустила первую коллекцию основной линии Versace.

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