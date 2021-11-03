Звезда “Сватов” пройдет кастинг на участие в новом сезоне “Танцев со звездами”. Ранее Кошмал говорила, что это шоу “странных интриг”

Артистка будет танцевать в паре с Александром Прохоровым.

“А мы продолжаем собирать кастинг на новый сезон. Голосуйте в комментариях, хотите ли видеть Анну в следующем сезоне! Ведь именно вы можете выбрать участников шестого сезона”, – говорится в анонсе.

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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Контекст:

31 октября стало известно, что продюсеры “Танцев со звездами” изменили правила для участников нового сезона. Теперь их будут выбирать зрители шоу путем голосования. Первыми претендентами на участие стали главный герой 11-го сезона шоу “Холостяк” на канале СТБ Михаил Заливако и победительница этого сезона Анна Богдан.

Они исполнили вальс. По итогам их выступления зрители отдали 50% голосов за то, чтобы пара принимала участие в следующем сезоне шоу, а 50% были против. Окончательное решение продюсеров шоу ведущий не сообщил.

Летом 2021 года Кошмал, комментируя возможное участие в “Танцах со звездами”, заявила, что умеет и любит танцевать, но этот проект не для нее. “Там больше странных интриг, чем самих танцев”, – написала тогда актриса.

Кошмал начала сниматься в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале “Сваты” на “1+1”.

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