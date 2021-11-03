 

Денисова: Когда я спросила Саакашвили, как он относится к переводу в тюремную клинику, он сказал: “Меня там убьют”

03.11.2021, 19:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы настаиваем на переводе Саакашвили в клинику, на что власти Грузии нам отвечают: у них прекрасная тюремная клиника. Но когда я спросила у Саакашвили, как он относится к переезду в эту тюремную больницу при учреждении исполнения наказаний №18, он сказал прямо: “Меня там убьют. Я боюсь за свою безопасность”, – отметила Денисова.

По ее словам, в тюремной клинике нет необходимой инфраструктуры.

“Больницу проверили представители офиса Омбудсмена Грузии: там нет врача реаниматолога, нет инфраструктуры, необходимой аппаратуры, чтобы определить кризис, поставить диагноз и дать соответствующую помощь. Это нарушение статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными ООН. В ней четко выписано, что в таком случае должна предоставляться помощь в той больнице, где есть вся необходимая инфраструктура, оборудование и врачи”, – подчеркнула омбудсмен.

Денисова: У нас вообще нет времени! Саакашвили голодает 34 дня, в любой момент могут начаться необратимые процессы. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Денисова после встречи с политиком рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Российские военные призвали Турцию остановить насилие в Сирии

05.09 / В ОП представили «золотой стандарт» общественного наблюдения в ЕДГ

15.10 / Картину Бэнкси, частично уничтоженную шредером, продали за $25,4 млн

30.05 / Отель, где встретятся Путин и Байден, нашпигован прослушивающими и подглядывающими устройствами – Белковский

29.07 / США запретили въезд в страну двум бывшим венесуэльским чиновникам

18.08 / Американцы отправят на МКС грузовой корабль

02.11 / Футбольный клуб “Боруссия” заявил, что вылетел на игру с “Шахтером” в Донецк. Позже сообщение удалили

29.09 / В мире: В Европе появится еще одна армия

15.04 / Грузия выведет войска из Афганистана вместе с НАТО и под контролем США

28.08 / Анна Кузнецова: Родительский контроль поможет добиться реализации закона о школьном питании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика