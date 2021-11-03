На Николаевском глиноземном заводе назвали фейками сообщения о загрязнении окружающей среды и росте заболеваемости раком в регионе

Один из мифов, о которых пишет агентство, – это влияние работы НГЗ на уровень онкологической заболеваемости среди населения Витовского района Николаевской области. По словам активистов, он значительно увеличился, но данные управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации свидетельствуют о другом. В Галициновской объединенной территориальной общине, на территории которой находится НГЗ, показатель онкозаболеваемости на 19,3% ниже уровня заболеваемости по Витовскому району и на 11% ниже, чем в среднем по Николаевской области. В целом же по Витовскому району уровень онкозаболеваемости снижается – в 2020 году заболело на 43% меньше людей, чем в 2019-м. А уровень заболеваемости на 100 тыс. населения – один из самых низких в Николаевской области.

На заводе подчеркивают, что шлам отнесен к самому низкому – четвертому классу опасности, к такой же категории отходов относится и строительный мусор.

Также активисты говорят о возможности повторения “венгерской катастрофы”. Речь идет об аварии на венгерском предприятии в городе Айка, где 11 лет назад из-за разрушения бетонных стен хранилища глиноземного завода вылилось более 1 млн м3 кубометров жидкого красного шлама, в результате девять человек погибли, более полутора сотен получили отравления и ожоги, из зоны бедствия были эвакуированы 7 тысяч человек.

На НГЗ заявили, что повторение такого сценария в Николаевской области невозможно, так как на производстве внедрены совершенно другие технологии. В частности, на НГЗ используют сухое складирование, которое считается более прогрессивным. На практике это участок специально обустроенного поля. На его дне – искусственная крепкая мембрана, которая предотвращает проникновение шлама в почву, отметили в пресс-службе. По периметру шламового поля расположены контрольные скважины наблюдения глубиной до 60 метров, а 100% территории этого шламполя оборудованы спринклерной автоматической системой пылеподавления по ирландской технологии.

Шламполе оснащено системой видеонаблюдения за состоянием поверхности и системой оперативного реагирования, а также собственной метеостанцией, позволяющей своевременно учитывать изменения погоды.

Ежегодно экологическая лаборатория проводит до 20 тысяч анализов из 500 точек комплексного мониторинга воды, воздуха и почвы, сообщили на НГЗ.

По этой же причине на заводе исключают и влияние шлама на окружающую среду. Современные технологии, авторский контроль и замкнутый цикл водооборота – глиноземное производство полностью безопасно для окружающей среды, убеждены на НГЗ. 10 проверок Госэкоинспекции, проведенных за последние три года, не выявили нарушений в обращении со шламом, подчеркнули на предприятии.

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