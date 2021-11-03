 

В МИД подтвердили, что на борту потерпевшего крушение в РФ самолета были двое украинцев

03.11.2021, 19:28, Новости дня
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“По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, были два украинца. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результатов идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы”, – написал он.

Ранее департамент по авиации министерства транспорта и коммуникации Беларуси сообщал, что помимо двух украинцев на борту самолета было два гражданина РФ и три белоруса.

За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв’язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. «Гаряча лінія» консульства для родичів: +79133791293

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021

Контекст:

3 ноября 2021 года в России потерпел крушение самолет Ан-18: он пропал с радаров и был позже обнаружен недалеко от аэродрома в селе Пивовариха под Иркутском. После падения самолет загорелся.

Следком РФ сообщил, что на борту самолета находилось “предположительно, шесть членов экипажа”.

Ан-12 – советский военно-транспортный самолет. Разработан в АНТК имени Антонова в 1950-х годах.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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