В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея

История появления кота по кличке Куар в музейном парке “Россия – моя история” в Твери началась в Санкт-Петербурге, когда из музея Анны Ахматовой пропал рыжий кот Ося. Неравнодушные граждане искали похожих животных и приносили на смотрины.

Ося нашелся, а оставшимся рыжикам решили помочь найти новые дома. Одному из таких претендентов повезло отправиться в Тверь. Кличку Куар он получил в честь QR-кодов, оказавшихся столь обсуждаемыми на фоне пандемии коронавируса в России. Теперь он может стать новой достопримечательностью.

“По утрам он встречает каждого, кто приходит, просит погладить – здоровается”, – рассказали в пресс-службе музейного парка “Россия – моя история”.

В тверском музее ему, судя по всему, понравилось. Сейчас, по словам работников парка, он осваивается на втором этаже, где расположены рабочие кабинеты. Особенно Куару приглянулось рабочее место генерального директора.

При этом у самого Куара тоже есть своя должность – его называют старшим музейным смотрителем. Сообщается, что к своим непосредственным обязанностям он приступит лишь в начале 2022 года, когда в музее будет открыта основная экспозиция.