Бочкарев рассказал о планах развития метро на 2022-2024 годы

Планируется спроектировать и построить 58,5 километра линий метро, 25 станций и три электродепо. “Строительство новых станций запланировано на 8 линиях метро, включая как уже существующие, так и перспективные”, – рассказал глава московского стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Первоочередная задача для столичных метростроевцев – завершить строительство Большой кольцевой линии. Также будет возведен участок Калининской-Солнцевской линии от “Рассказовки” до “Внуково”, Люблинско-Дмитровской – от “Селигерской” до “Физтеха”.

На первой линии московской подземки – Сокольнической – появится станция “Новомосковская”. Также будет завершено строительство участка Троицкой линии метро между станциями “Коммунарка” и “ЗИЛ”.

Арбатско-Покровскую линию продлят в район Гольяново. Кроме того, начнется строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.

Напомним, что 16 сентября мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка Большой кольцевой линии со станциями “Проспект Вернадского”, “Мичуринский проспект” и “Аминьевская”. Их открытие улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.

За последние 10 лет в Москве построено 173 километра линий метро. Открыто 88 станций, 10 электродепо. Подземку в шаговой доступности от места жительства получили около четырех миллионов москвичей.