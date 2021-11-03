Мнение: О переписи населения

Еще одна иллюстрация к бессмертному труду Сергея Захарова про специалистов и цивилизации – как раз проходящая ныне Перепись населения. Он о том, что угасающие цивилизации живут исполнением ритуалов, смысл которых давно утрачен, но их исполняют, потому что “надо” – и вот Перепись как раз об этом.

Многие, кстати, особенно отягощенные высшим образованием, искренне не понимают – какая еще перепись? Зачем она?! Неужели государство и так не знает, сколько нас? Зачем такая архаика – какие-то там переписчики, ходят по домам, задают дурацкие вопросы… Есть же данные ЗАГСов, есть Росстат, есть тома отчетности, которые сдают всякие предприятия, ЖЭКи, похоронные конторы, города, области… Возьмите это всё, вбейте в одну большую таблицу, складывайте, вычитайте. У вас же всё и так есть – зачем людей беспокоить?! Какой смысл?

Меж тем генеральных смысл всех переписей, причем с самых древних времен, ровно в том и состоит, что ДА – государство не доверяет своим собственным записям! Никаким: ни налоговым, ни от ФМС, ни “актам гражданского состояния”, ни из роддомов, ни из Пенсионного фонда… Везде – какие-то искажения, везде данные на самом деле не “бьются” или плохо бьются меж собой.

Поэтому – в чем СУТЬ Переписи, по давно уже утраченным легендам предков? По сути перепись чем-то схожа с облавой. Стаи переписчиков движутся по городам и весям редкой, но всеохватной сетью, обходят ВСЕ строения, более-менее пригодные для жилья, не обращая внимания на бумажки про “обитаемость/необитаемость” и вообще любые отчеты – находят там людей и переписывают ВСЕХ. Кто, откуда, где родился, какой нации, какого пола и т.п. Перепись – это облава на ВСЕХ ЛЮДЕЙ. Что важно – даже независимо от гражданства или там прописки, независимо от того, легально или нелегально человек проник в страну, в город, в дом… Потому что это ведь тоже важно знать – сколько в стране на самом деле граждан, сколько приезжих, сколько легалов, сколько нелегалов.

И вот, если мы с вами вспомнили этот забытый смысл всей процедуры – как нам в таком случае относиться к новейшей идее, внедряемой в массы, что “вы можете пройти Перепись на сайте Госуслуги”?

Задайте себе вопрос – ЭТО КАК?? Вся соль Переписи – что каждого переписывают на том месте, на каком застали. Это “мгновенный снимок” общества, без всех фильтров, который поневоле накладывает на него ведомственный взгляд. Только этим он и ценен.

И как тогда воспринимать эту инициативу переписочной структуры, которая вдруг создает параллельный канал сбора данных – по интернету, причем такой, который не под контролем переписчика? В лучшем случае – такой параллельный сбор создает абсолютно ненужное дублирование информации; ну а в худшем – это канал для потока фейков.

Понятно, что сбор через Госуслуги – это как бы “не от хорошей жизни”, не только дань моде на цифровизацию; “вы боитесь, что переписчик заразит вас ужасным ковидом, поэтому сдавайте данные сами”, да-да. Но если люди сдают сами – это уже не перепись, это называется перекличка. Причем – добровольная. То есть, по большому счету – туфта. Из мероприятия сбора данных незаметно вынули самое слабое звено, а именно – смысл.

Но недостачи никто даже не заметит, не говоря уж о том, чтобы исправить. Ритуал положено исполнять просто потому, что это – ритуал. Нахера – это уже вопрос неприличный, даже оскорбительный для чувств верующих.