Мнение: Коронавирусные ограничения для школ продлили до 2024 года

Для ожидающих, что эпидемия коронавируса скоро закончится. Коронавирусные ограничения для школ продлили до 2024 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 1 января 2024 года ограничения, введенные для школ и других детских и молодежных организаций из-за пандемии. Ее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, продлен запрет проводить в помещениях массовые мероприятия, не только в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для несовершеннолетних, но и на выезде – в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

Для школ и детских садов продлено требование регулярно убирать и проветривать помещения, мерить температуру у детей и сотрудников и изолировать группы детей друг от друга. Расписание должно учитывать требование минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

Эти правила были введены летом 2020 года.

https://www.interfax.ru/russia/801237 – цинк

В общем, масками и вакцинами можно запасаться до 2024-го года. Как минимум. Ну и иммунитетом конечно же, но с этим как повезет.

1. У нас в Крыму отменили заселение в гостиницы по QR-коду. Хотя никаких существенных изменений в уровне заболеваемости пока не наблюдается.

2. Возможная причина отмены блокпостов в Севастополе – завтра в город приезжает Путин. Нельзя исключать, что именно этим вызвана скорость снятия развернутых только что блокпостов.

3. Испытания вакцины Pfizer проводились с нарушениями, в том числе путем сокрытия случаев с противопоказаниями. Об этом пишет https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635 журнал BMJ.

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