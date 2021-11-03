Не знакомимся, зажигаем свечи: что обязательно нужно делать, а что категорически запрещено в Велесову ночь 31 октября

Этот старинный осенний праздник не сопровождается шумными и веселыми гуляньями. Его отмечают в холодную ночь с тридцать первого октября на первое ноября. Велесова ночь – древнее славянское празднество, непривычное современному человеку тем, что во время его проведения люди стараются вести себя как можно тише и лишний раз не выходить из дома. Наши предки верили, что в эту ночь свет переходит во тьму, открываются границы между мирами, через истонченную границу духи проникают в мир живых, а живых дороги могут привести вовсе не туда, куда хотелось бы.

Осень считается временем, наиболее подходящим для контактирования с усопшими, в эту ночь полагается просить у них прощения за все обиды, нанесенные им нами при их жизни.

Что происходит в Велесову ночь в тонком мире

По легенде бог Велес в последнюю октябрьскую ночь отпирает дверь между Навью и Правью. На ее пороге происходит встреча братьев-близнецов Белобога и Чернобога. Осень – пора, в которую Коло года передается Белобогом Чернобогу. Это означает победу тьмы над светом и ее властвование в Яви в течение полугода. Весной эта дверь отворится опять и Коло года вновь окажется под управлением Белобога.

Как славяне проводили праздник

Славянский праздник Велеса в корне отличается от другого всем знакомого праздника – Хеллоуина, зародившегося в культуре кельтского народа и получившего распространение на Западе. Праздник проводился ночью 31 октября и сопровождался ряжением в устрашающие маски, шумным весельем. Надевая маски ведьм, вампиров, колдунов и разных чудовищ, кельты прятались от духов, свободно разгуливающих в эту ночь между мирами.

Славяне проводили праздник в кругу семьи за щедро накрытым столом. Наши предки считали, что в Велесову ночь умершие могли запросто прийти к ним в дом, поэтому на праздничном столе полагалось ставить на стол лишнюю посуду. Жилища украшали зажженными праздничными свечами, которые должны были защищать от злых духов. Их зажигали утром 31 октября в общем помещении (гостиной, кухне) в красивых подсвечниках. Количество свечей должно было соответствовать количеству членов семьи. Огонь должен был принести им здоровье, удачу, любовь.

На пороге и подоконнике аккуратно укладывали ветки рябины. Вечером было принято проводить уборку – дом очищался от хлама, копившегося годами. Выметая его за ворота, наши предки выметали вместе с ним все свои обиды, раздражение. Внутри жилья оставляли угощение домовому, благодаря его за помощь и защиту. Во дворе до самой зари должен был гореть костер, которым наши предки отпугивали нечисть от своих домов. Прыжки через огонь, а также хождение босиком по раскаленным углям представляли собой обряд очищения от темных сил.

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Чего категорически нельзя делать в Велесову ночь

Существует рад запретов:

В эту праздничную ночь не рекомендуется забывать о домовом. Для него следует положить что-нибудь вкусненькое на левом углу стола или налить немного сладкого вина. Угощение должно там простоять в течение ночи, а утром его нужно вылить во двор или раскрошить еду и скормить ее птицам. В эту ночь лучше воздержаться от новых знакомств, которые не сулят ничего хорошего. Если к вам в дверь постучится незнакомый человек — жди беды, она уже на подходе к дому. В Велесову ночь категорически запрещено давать взаймы. Лучше перенести сделку на утро.

Чародейство

Открытие между мирами границ наших предков и пугало, и манило. На Руси многие с нетерпением ждали этого праздника для проведения чародейных обрядов. Знатоки рекомендуют, ознакомившись с магическими действиями наших предков, совершаемыми в Велесову ночь, не спешить их повторять людям, не прошедшим специальное обучение и не имеющим опыта. Ворожба в эту ночь творится легко, однако любым неосторожным словом можно наделать проблем – могут исполниться совсем не те желания, которые изначально задумывались. Поэтому лучше проявить осторожность и вместо магии заняться погружением в себя и достижением внутренней гармонии.

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Чтобы уберечь себя от злых духов

Для защиты от злых духов можно провести особый ритуал. Ночью (лучше всего в полнолуние) надо выключить свет и зажечь свечи. Огонь является сильной защитой от бесов. Далее, держа его в руках, обходим дом. Проходя мимо, следует перекрестить окно и произнести слова заговора:

Кладу крест на свое окошко. Тем крестом запор творю от темных сил. Им ко мне в дом не приходить.

Чтобы избавиться от вредных привычек

От неприятных черт характера, вредных привычек, страшных болезней поможет избавиться следующий ритуал. Надо зажечь две оранжевые свечи (можно вместо них воспользоваться дубовой веткой или стеблем полыни), написать на листе бумаги те черты, от которых хотите избавиться, и проговорить:

Умирающий мир, измени то, что мучает меня. Духи, поверните силы вспять: от темноты к свету, от зла к добру, от ненависти к любви, от бед к счастью, от смерти к жизни. Да будет так. Аминь.

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После этого записку следует сжечь в подготовленном пламени, затушить, а пепел развеять по ветру.

Гадание о будущем

Велесова ночь является отличным временем для гадания. Чтобы узнать будущее, необходимо сосредоточиться и мысленно задать себе интересующий вопрос. Всматриваясь в течение некоторого времени в языки пламени, по их расплывчатым очертаниям можно угадать свое будущее. Как трактовать картины, написанные огнем, подскажет интуиция.

Гадание на исполнение желаний

В Велесову ночь не только загадывают заветные желания, но и гадают, сбудется ли желаемое. Нужны два красных яблока, одно из них разрезают пополам и рассматривают срез. Если повреждена хотя бы одна косточка, это означает, что исполнение желания проблематично. Если косточки остались целыми, желание непременно сбудется, причем скоро. Второе яблока надо подержать в руках, загадать желание и положить его под подушку, а утром съесть.