 

423 атомных реактора: столько мощности сегодня предоставляет совокупность солнечных панелей

03.11.2021, 18:58, Новости дня
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Возможно, кому-то кажется, что основная часть электроэнергии до сих пор в мире производится при помощи угля и газа? Вероятно, кто-то еще думает, что солнечный электростанции никогда не смогут стать важнее атомных?

Ученые из США и Великобритании решили исследовать структуру мировой генерации. Они учитывали только те СЭС, которые вырабатывают не менее 10 кВт. На самом деле, еще менее мощных может оказаться настолько много, что их совокупная способность обеспечивать землян электричеством окажется важнее. Но на них, в данном случае, вообще не обращали внимания.

Получилось, что от Солнца земляне сейчас получают 423 гигаватта генерации электроэнергии. Напомним, что стандартный атомный реактор дает только 1 гигаватт, а в АЭС обычно содержится от 2 до 6 реакторов. 



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