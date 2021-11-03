Мнение: Письмо: “Перестала сутулиться и ходить в балетках”

В этом письме автор жалуется на комплексы мужчин.

Из-за мужских комплексов у нее не складывается личная жизнь.

И письмо она пишет, чтобы ей помогли разобраться, как ей побороть эти мужские комплексы.

shark_coochie

Эволюция, добрый день. Не знаю, подойдёт ли мое письмо для разбора, мне кажется, что проблема немного попадает под категорию имиджа, но я не уверена.

Мой рост 178 см. Учитывая, что я часто ношу каблуки или обувь на платформе, визуально получается как минимум 185. В школе и немного в университете часто комплексовала, плакала в подушку и хотела быть миниатюрной красоткой как мои 160-сантиметровые подруги, которых, как мне тогда казалось, мужчины готовы были на руках носить сугубо из-за их размеров. Конечно, со временем пришло осознание того, что ноги не укоротишь, я перестала сутулиться и ходить в балетках. Занималась баскетболом, волейболом, была моделью. Эти сферы помогли понять, что всё познается в сравнении т.к. часто оказывалась буквально самой маленькой в команде и с восторгом смотрела на всех этих женщин снизу.

В моей семье все высокие, особенно мужчины (190+), но я ещё ни разу не встречалась с высоким парнем. В анкете на СЗ рост указан, но у мужчин я сейчас эту цифру не спрашиваю т.к. знаю, что в 9 случаях из 10 он скорее всего будет максимум 180 см. Раньше постоянно спрашивала, гендерные стереотипы из головы не исчезли и считала, что парень обязан быть выше девушки иначе это смотрится комично. Оказалось, что мужчины комплексуют из-за «маленького» роста ещё больше, чем женщины из-за большого. Кучу раз меня просто прямо посылали после вопроса «А какой у тебя рост?». Спрашивать перестала, но проблема мужских комплексов никуда не делась.

Если при встрече оказывается, что парень 175 или меньше, я 100% знаю, что нормальные отношения не сложатся, а то и вовсе, даже второго свидания не будет т.к. он начнёт постоянно акцентировать внимание на разнице в росте. Не пересчитать уже сколько раз я молча разворачивалась и уходила в подъезд, когда парень хотел поцеловать меня на прощание и начинал какой-то нелепый стенд-ап с заезженными шутками про то, что ему нужна табуретка или что я могу стать перед ним на колени. Один раз парень приехал на машине и устроил реальную истерику, когда я попыталась подвинуть сиденье. Да, я понимаю, что многие не любят, когда в машине что-то трогают, но я тоже не могу ехать полчаса поджав колени к груди.

Я вообще очень вежливый человек, и в большинстве случаев просто отмалчиваюсь или перевожу тему, но если кто-то постоянно повторяет одно и то же, начинаю злиться и отвечать симметрично. Например, бывший парень был примерно моего роста, но конечно это только босиком. Когда я на свидание надевала балетки, он постоянно показывал мне пальцем на высоких мужчин и говорил «Вот с ним бы ты не стеснялась ходить в любой обуви», а если наоборот, я приходила на каблуках, начинал «комплексовать» за меня и говорить, как мне наверное неловко идти рядом с таким «недомужчиной». Я пыталась шланговать, но надолго меня не хватило и в очередной раз я попросила адресовать все претензии не мне, а своей маме, которая вышла замуж за «недомужчину» и поэтому её сын не стал звездой баскетбола.

Если честно, хотелось бы понять, как можно нормально общаться с людьми, которые ещё никак не могут забыть, что над ними смеялись в школе? Я правда не обращаю внимание на то, что парень ниже меня, поэтому хотелось бы понять, как всё же правильно будет отвечать на подобные претензии, оставаясь в красном поле? Логически я вижу, что это баг со стороны мужчин, которые делают проблему постоянно акцентируя внимание на факте роста, который никто из нас не может изменить. У меня есть подруги, которые на 15, а то и 20 см. выше своих мужей, и каждая говорит, что всё начиналось точно так же, с обидами на весь мир в её лице, но в какой-то момент мужчины понимали, что их действительно любят и насмешки незнакомых людей по этому поводу никого больше не задевают. Но к сожалению, ни одна не смогла сказать, что конкретно помогло мужчинам перебороть этот комплекс.

Заранее спасибо Вам, если вдруг письмо попадёт на разбор!