 

В Узбекистане ограничили работу ряда социальных сетей

03.11.2021, 18:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Узбекистане надзорные органы ограничили работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube, ограничения связаны с нарушением закона о персональных данных, сообщается в реестре госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).

«Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что под ограничения попали социальные сети и мессенджеры Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube.

В марте Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. 



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