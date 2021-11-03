В Узбекистане ограничили работу ряда социальных сетей

В Узбекистане надзорные органы ограничили работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube, ограничения связаны с нарушением закона о персональных данных, сообщается в реестре госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).

«Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что под ограничения попали социальные сети и мессенджеры Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube.

В марте Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации.