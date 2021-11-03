 

Васильева из «Альянса врачей» обвинила Гудкова в лоббизме иностранных вакцин

03.11.2021, 18:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава «Альянса врачей» (признан в РФ иноагентом) Анастасия Васильева раскритиковала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за призыв прививать россиян иностранными вакцинами.

По мнению Васильевой, РФ не стоит тратить деньги на закупку иностранных препаратов.  «Самое очевидное и разумное решение – это не закупка импортных вакцин, это объяснять суть иммунизации, зачем она нужна. Показывать и рассказывать, что препараты эффективны и безопасны по данным научных исследований», – сообщила Васильева в обращении, опубликованном на YouTube-канале Альянса.

«Если у нас есть не менее эффективный и безопасный свой иммунный препарат, доступный всем гражданам, государство не имеет право обкрадывать своих налогоплательщиков в такой критический для страны момент. Лучше потратить эти деньги на зарплату медикам», — считает Васильева.

Она подчеркнула, что Гудков, не являясь ученым или медработником, в принципе не может давать оценку эффективности вакцин. Вместо четкого объяснения смысла иммунизации, отметила Васильева, он акцентирует внимание на деньгах и закупках зарубежных вакцин.

«При этом, как мы знаем, живет и работает он тоже за рубежом», – отметила глава «Альянса врачей».

Васильева добавила, что такие заявления порождают сомнения и могут бездоказательно подорвать доверие к российским вакцинам. «Какая у него цель: помочь нашей стране или помочь продать зарубежные вакцины?» – задалась вопросом глава «Альянса врачей».

Она пояснила, что решение проблемы темпов иммунизации лежит, прежде всего, не в трате бюджета на иностранные вакцины, а в том, чтобы грамотно объяснить людям, почему важно получить иммунитет.

Ранее Васильева попросила не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с «Фондом борьбы с коррупцией» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией). Васильева также сообщила о разочаровании в деятельности команды Навального. Глава профсоюза подчеркнула, что ее организация не будет «воевать с государством», а направит все силы на помощь людям.



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