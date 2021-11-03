 

Большинство россиян назвали важным празднование Дня народного единства

03.11.2021, 18:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОколо 67% россиян считают важным празднование Дня народного единства, также большинство из них называет подходящей для этого дату годовщины освобождения Москвы от польско-литовских войск 4 ноября, следует из опроса фонда «Общественное мнение».

«63% россиян считают: правильно, что для празднования Дня народного единства была выбрана годовщина освобождения Москвы от польско-литовских войск народным ополчением под руководством Минина и Пожарского. 11% считают выбор этого события неправильным. В целом нужным праздник считают 67%, ненужным – 23% участников опроса», – говорится в сообщении на сайте ФОМ.

Опрос «ФОМнибус» – еженедельный всероссийский поквартирный опрос – был проведен 22–24 октября 2021 в 53 субъектах, 104 населенных пунктах. В опросе приняли участие 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.



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